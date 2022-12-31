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    Видеоновости «Фонтанки»

    «Я мечтаю побывать дома». Читатели «Фонтанки» подарили немного счастья напуганным детским глазам

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    В последний месяц 2022 года «Фонтанка» обратилась к вынужденным гостям Петербурга — к детям из охваченных спецоперацией населенных пунктов. Мы попросили написать письмо-сочинение для Деда Мороза. Тему обозначили так: «О чем я мечтаю». География поступивших в редакцию писем хорошо знакома тем, кто внимательно следил за военными сводками. Харьков, Купянск, Запорожье, Красный Лиман, Кременная, Рубежное, Сватово, Светлогорск, Авдеевка, Бахмутский район, Донецк, Мариуполь. С согласия родителей мы публикуем письма.

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    Всего в редакцию «Фонтанки» поступило почти 50 писем от детей самых разных возрастов. Ёлка с детскими сочинениями была выставлена в Главном штабе Эрмитажа, где каждый гость ежегодной премии «Признание и влияние» мог взять себе на исполнение мечту ребенка. Менее чем за час наша ёлка была полностью освобождена от желаний. А еще через две недели другая ёлка, установленная в нашей редакции на Зодчего Росси, раскрыла свои ветки для десятков детских подарков.

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    И сегодня, 31 декабря, мы можем сказать, что ни один ребенок не остался без внимания, а практически все желания были исполнены. Редакция «Фонтанки» поздравляет всех нас с наступающим Новым годом, пусть в нем найдется место для минут, наполненных радостью и счастьем.

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