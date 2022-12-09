«Фонтанка» обращается к детям, которым сейчас нелегко

Редакция интернет-издания «Фонтанка.ру» предлагает детям из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся в Петербурге, написать письмо-сочинение Деду Морозу. В роли Деда Мороза выступаем мы — взрослые журналисты «Фонтанки», а также наши читатели. Тема сочинения: «О чем я мечтаю».



Расскажите нам о своем главном желании, чего вы сейчас хотите больше всего на свете. «Фонтанка» — не настоящий Дед Мороз, поэтому не можем обещать, что исполним в точности каждое желание, но гарантируем: без подарка не останется никто. Мы ждем сочинение от детей в возрасте от 7 до 12 лет.