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    «Фонтанка» обращается к детям, которым сейчас нелегко

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    3 комментария

    Редакция интернет-издания «Фонтанка.ру» предлагает детям из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся в Петербурге, написать письмо-сочинение Деду Морозу. В роли Деда Мороза выступаем мы — взрослые журналисты «Фонтанки», а также наши читатели. Тема сочинения: «О чем я мечтаю».

    Расскажите нам о своем главном желании, чего вы сейчас хотите больше всего на свете. «Фонтанка» — не настоящий Дед Мороз, поэтому не можем обещать, что исполним в точности каждое желание, но гарантируем: без подарка не останется никто. Мы ждем сочинение от детей в возрасте от 7 до 12 лет.

    В письмах обязательно нужно указать, откуда приехали, имя ребенка и возраст. Пример: «Катя, 7 лет, я приехала из Мариуполя...» Также нам потребуется согласие родителей на публикацию писем на сайте «Фонтанки». Мы бы хотели получить письмо, написанное от руки, его можно сфотографировать и отправить в бот телеграм-канала (@fontanka_reporter_bot).

    Присылайте письма до 13 декабря, обязательно укажите данные родителя и телефон для связи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии 3

    Kit.09 Дек 2022 в 19:31
    Выявляете "неблагонадёжных" родителей?
    +1−0
    sergeyspb09 Дек 2022 в 19:16
    а другим детям куда обращаться
    +3−0
    VKuser5462861809 Дек 2022 в 19:16
    сюр......................................
    +1−0
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