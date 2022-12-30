«Меркель была права». Олланд подтвердил, что Минские соглашения позволили Киеву «выиграть время»

Экс-президент Франции Франсуа Олланд (2012–2017 годы) заявил, что Минские соглашения дали Украине время, чтобы укрепить армию и подготовиться к новому конфликту. Так он ответил на вопрос о словах бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что эти договорённости дали Киеву «бесценное время», но не помогли решить проблему Донбасса.
«Да, Ангела Меркель была права на этот счет… С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал, она стала совсем другой, нежели в 2014 году. Она стала лучше обучена и оснащена. Заслуга Минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии такую возможность», — сказал он в интервью (цитата по ТАСС).
По словам Олланда, он не был уверен в том, что Россия будет уважать эти договоренности, однако политик подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин принял предложение о переговорах в «нормандском формате» и придерживался линии диалога.
Ранее слова Меркель прокомментировал бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. По его мнению, подобные заявления пугают и уничтожают основания для доверия. А Владимир Путин считает высказывания экс-канцлера ФРГ доказательством того, что участники Минских соглашений обманывали Россию, а смысл заключался только в том, чтобы «накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям».
Минские соглашения, достигнутые в 2014–2015 годах, были заключены с целью урегулирования ситуации в Донбассе. Они были подписаны при посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции. Договоренности предполагали, в том числе, отвод тяжелых вооружений, передачу Украине контроля над границей во всей зоне конфликта после проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и особый статус этих регионов. Однако добиться их выполнения сторонам так и не удалось. 22 февраля 2022 года Владимир Путин, после признания суверенитета ДНР и ЛНР, заявил, что Минских соглашений больше не существует. 24 февраля РФ начала военную операцию на Украине.