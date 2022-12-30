«Меркель была права». Олланд подтвердил, что Минские соглашения позволили Киеву «выиграть время»

Экс-президент Франции Франсуа Олланд (2012–2017 годы) заявил, что Минские соглашения дали Украине время, чтобы укрепить армию и подготовиться к новому конфликту. Так он ответил на вопрос о словах бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что эти договорённости дали Киеву «бесценное время», но не помогли решить проблему Донбасса.



«Да, Ангела Меркель была права на этот счет… С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал, она стала совсем другой, нежели в 2014 году. Она стала лучше обучена и оснащена. Заслуга Минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии такую возможность», — сказал он в интервью (цитата по ТАСС).

