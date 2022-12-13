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    Бывший вице-канцлер Австрии: Слова Меркель о Минских соглашениях уничтожают доверие

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    7 комментариев

    Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе высказался о заявлении экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Он сказал, что подобные заявления пугают и уничтожают основания для доверия. Ранее Меркель заявила, что договоренности дали Украине время, чтобы «стать сильнее».

    «Пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом... Таким образом, мы уничтожаем любое основание для доверия», — сказал Штрахе на круглом столе в Вене по вопросу конфликта на Украине (цитата по РИА Новости).

    Недавно президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление Ангелы Меркель. Он сказал, что считает его доказательством того, что участники Минских соглашений обманывали Россию, а смысл заключался только в том, чтобы «накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям».

    Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе покинул должность вице-канцлера Австрии в 2019 году на фоне обвинений в сговоре с россиянкой Аленой Макаровой, которая выдавала себя за племянницу российского олигарха. В 2021 году его приговорили к 15 месяцам условно по делу о коррупции. На прошлой неделе Штрахе участвовал в митинге в Вене против российских санкций.

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    Комментарии 7

    funtanka13 Дек 2022 в 10:03
    Судьбу Европы решает КГБ и Штази. До чего мы докатились.
    +0−0
    26225520113 Дек 2022 в 09:49
    А " круглый стол " был на какой вилле и с какими племянницами ? В доверительном духе Ибицы ?
    +1−0
    VKuser4918336213 Дек 2022 в 09:02
    Какие все наивные зайки. Обиделись они.
    +0−0
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