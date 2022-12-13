Бывший вице-канцлер Австрии: Слова Меркель о Минских соглашениях уничтожают доверие

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе высказался о заявлении экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Он сказал, что подобные заявления пугают и уничтожают основания для доверия. Ранее Меркель заявила, что договоренности дали Украине время, чтобы «стать сильнее».

«Пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом... Таким образом, мы уничтожаем любое основание для доверия», — сказал Штрахе на круглом столе в Вене по вопросу конфликта на Украине (цитата по РИА Новости).

Недавно президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление Ангелы Меркель. Он сказал, что считает его доказательством того, что участники Минских соглашений обманывали Россию, а смысл заключался только в том, чтобы «накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям».