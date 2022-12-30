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    Российский рынок акций закончил неделю ростом, а год — падением

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    Рынок российских ценных бумаг в последний рабочий день года, 30 декабря, вырос на фоне вечернего подъема нефти (Brent превысила $ 84 за баррель). При этом по итогам 2022 года он значительно подешевел.

    Индекс Московской биржи по итогам торгов в пятницу составил 2 154,12 пункта (+0,3%), индекс РТС — 970,6 пункта (+3,6%), в то время как цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 2,2%.

    За неделю индексы РТС и Мосбиржи увеличились на 0,7–1,4%, доллар понизился на 0,36 рубля. При этом за весь 2022 год индексы Мосбиржи и РТС упали на 39,2–43,1%, а доллар стал дешевле на 4,84 рубля.

    «Фонтанка» писала, что Центробанк установил официальные курсы на все праздничные выходные: понизилась цена и доллара, и евро, и юаня. При этом в первой половине дня 30 декабря курс евро на Мосбирже поднимался выше отметки в 77 рублей.

    Прогноз экономистов о том, каким будет курс рубля в 2023 году, читайте в нашем материале.

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