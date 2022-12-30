    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 0

    2 м/с, ю-з

    752мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.34eur75.66

    Спасли из огня живого Угля. В Кургане из пожара вынесли погибающего котенка

    410
    обсудить

    В Кургане из горящего дома вынесли и так от природы черного, но еще и «закопченного» котенка. Зовут его Уголь – и по удивительному совпадению он чуть не погиб именно из-за углей на полу.

    Официальный канал Главного управления МЧС России по Курганской области

    Об истории спасения 30 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области. Ночью на Малой Южной улице загорелся четырехквартирный дом: при топке печки угли попали на пол. Хозяин с другом успел покинуть помещение еще до прибытия спасателей, но вот котенка в дыму отыскать не смог.

    В итоге все закончилось хорошо – на подмогу прибыли 35 сотрудников МЧС и спасли из огня испуганного Угля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close