Спасли из огня живого Угля. В Кургане из пожара вынесли погибающего котенка

В Кургане из горящего дома вынесли и так от природы черного, но еще и «закопченного» котенка. Зовут его Уголь – и по удивительному совпадению он чуть не погиб именно из-за углей на полу.
Официальный канал Главного управления МЧС России по Курганской области
Об истории спасения 30 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области. Ночью на Малой Южной улице загорелся четырехквартирный дом: при топке печки угли попали на пол. Хозяин с другом успел покинуть помещение еще до прибытия спасателей, но вот котенка в дыму отыскать не смог.
В итоге все закончилось хорошо – на подмогу прибыли 35 сотрудников МЧС и спасли из огня испуганного Угля.