    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 0

    2 м/с, ю-з

    752мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.34eur75.66

    Глава Минобороны Финляндии назвал возможные сроки вступления страны в НАТО

    1700
    5 комментариев

    Финляндия может присоединиться к НАТО ко времени Вильнюсского саммита альянса, который состоится в столице Литвы 11–12 июля 2023 года. Об этом 30 декабря заявил глава Минобороны Суоми Антти Кайкконен.

    «Мы отвечаем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

    По словам министра, финские оборонные компании конкурентоспособны на международном рынке вооружений. Он отметил, что это важно как для будущего членства страны в НАТО, так и для укрепления собственной обороны.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция уже скоро могут стать членами НАТО, их армии «без проблем» взаимодействуют с силами альянса и готовы к присоединению. При этом их заявки все еще не ратифицировали Венгрия и Турция. Последняя ждет выполнения условий по выдаче террористов.

    В Москве реакция на возможное расширение альянса в сторону российских границ уже последовала. Так, к примеру, глава Минобороны РФ предложил Владимиру Путину меры по укреплению Вооруженных сил. Среди предложений — создание группировки войск на Северо-Западе России, увеличение количества военнослужащих и повышение призывного возраста.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close