Глава Минобороны Финляндии назвал возможные сроки вступления страны в НАТО

Финляндия может присоединиться к НАТО ко времени Вильнюсского саммита альянса, который состоится в столице Литвы 11–12 июля 2023 года. Об этом 30 декабря заявил глава Минобороны Суоми Антти Кайкконен.



«Мы отвечаем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).



По словам министра, финские оборонные компании конкурентоспособны на международном рынке вооружений. Он отметил, что это важно как для будущего членства страны в НАТО, так и для укрепления собственной обороны.

