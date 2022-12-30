Глава Минобороны Финляндии назвал возможные сроки вступления страны в НАТО

Финляндия может присоединиться к НАТО ко времени Вильнюсского саммита альянса, который состоится в столице Литвы 11–12 июля 2023 года. Об этом 30 декабря заявил глава Минобороны Суоми Антти Кайкконен.
«Мы отвечаем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).
По словам министра, финские оборонные компании конкурентоспособны на международном рынке вооружений. Он отметил, что это важно как для будущего членства страны в НАТО, так и для укрепления собственной обороны.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция уже скоро могут стать членами НАТО, их армии «без проблем» взаимодействуют с силами альянса и готовы к присоединению. При этом их заявки все еще не ратифицировали Венгрия и Турция. Последняя ждет выполнения условий по выдаче террористов.
В Москве реакция на возможное расширение альянса в сторону российских границ уже последовала. Так, к примеру, глава Минобороны РФ предложил Владимиру Путину меры по укреплению Вооруженных сил. Среди предложений — создание группировки войск на Северо-Западе России, увеличение количества военнослужащих и повышение призывного возраста.