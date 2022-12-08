Они готовы. Блинкен высказался о скором вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция уже скоро могут стать членами НАТО, их армии «без проблем» взаимодействуют с силами альянса и готовы к присоединению. Об этом 8 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с финским и шведским коллегами.



«Я уверен, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в число своих членов в самое ближайшее время после [прошедшего в июне] саммита НАТО в Мадриде», — сказал он (цитата по ТАСС).



Блинкен отметил, что обе страны «предприняли существенные конкретные действия» для выполнения своих обязательств, в том числе связанных с требованиями Турции. По его словам, Анкара, Хельсинки и Стокгольм продвигаются в решении вопросов безопасности.

