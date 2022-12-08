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    Они готовы. Блинкен высказался о скором вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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    Финляндия и Швеция уже скоро могут стать членами НАТО, их армии «без проблем» взаимодействуют с силами альянса и готовы к присоединению. Об этом 8 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с финским и шведским коллегами.

    «Я уверен, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в число своих членов в самое ближайшее время после [прошедшего в июне] саммита НАТО в Мадриде», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Блинкен отметил, что обе страны «предприняли существенные конкретные действия» для выполнения своих обязательств, в том числе связанных с требованиями Турции. По его словам, Анкара, Хельсинки и Стокгольм продвигаются в решении вопросов безопасности.

    Ранее правительство Финляндии представило в местный парламент законопроект о вступлении страны в НАТО. Однако пока что присоединение этой страны и Швеции к альянсу ратифицировали только 28 стран из 30. Этого еще не сделали Венгрия и Турция, последняя ждет выполнения условий по выдаче террористов.

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