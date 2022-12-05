Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии представило в местный парламент законопроект о вступлении страны в НАТО. Информация об этом опубликована 5 декабря на официальном сайте кабмина.



Законопроект о вступлении в НАТО, подготовленный МИД Финляндии, был обнародован для консультаций 3 ноября. По проекту предложения было получено около 1,6 тысяч мнений, уточнили в правительстве Суоми.



Напомним, что Финляндия может присоединиться к Североатлантическому договору, как только протокол ратифицируют все государства-члены НАТО. На данный момент одобрение получено от 28 из 30 стран. Окончательное решение пока не вынесли Турция и Венгрия.

