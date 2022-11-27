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    Премьер Финляндии посетовала на то, что ее страну принимают в НАТО слишком долго

    1984
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    Процесс вступления Финляндии в НАТО уже мог бы быть завершен, но он длится дольше, чем предполагалось. Об этом 27 ноября заявила в интервью финским СМИ премьер-министр страны Санна Марин.

    «Наша заявка уже должна была быть одобрена, и процесс ратификации завершен», — сказала она. При этом политик считает важным, что Финляндия и Швеция вступят в альянс одновременно.

    Также она ответила на вопрос о резкой критике в адрес России со своей стороны, которую премьер позволяла в последнее время. Журналисты спросили, не превращается ли Финляндия сейчас в четвертую страну Балтии.

    «Нет, не превращается. Финляндия — одна из Северных стран, и такой останется», — сказала Марин.

    25 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что все члены НАТО в скором времени ратифицируют вступление Швеции и Финляндии в альянс. При этом он не смог назвать какие-либо конкретные сроки.

    Заявки Швеции и Финляндии пока не ратифицировали лишь Турция и Венгрия. Но если Анкара все еще ждет выполнения договоренностей по выдаче террористов, то Будапешт намерен одобрить их присоединение в начале 2023 года.

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