Премьер Финляндии посетовала на то, что ее страну принимают в НАТО слишком долго

Процесс вступления Финляндии в НАТО уже мог бы быть завершен, но он длится дольше, чем предполагалось. Об этом 27 ноября заявила в интервью финским СМИ премьер-министр страны Санна Марин.



«Наша заявка уже должна была быть одобрена, и процесс ратификации завершен», — сказала она. При этом политик считает важным, что Финляндия и Швеция вступят в альянс одновременно.



Также она ответила на вопрос о резкой критике в адрес России со своей стороны, которую премьер позволяла в последнее время. Журналисты спросили, не превращается ли Финляндия сейчас в четвертую страну Балтии.

