400 рублей вместо 11 тысяч. Петербурженке, которая получила огромный счет за электричество, изменили сумму в квитанции

В Петербурге собственнице апартаментов в ЖК «Путилов Авенир» сделали перерасчет по ранее пришедшей квитанции за электричество. До этого ей дважды приходил счёт почти на 11 тысяч рублей. Виной всему — переход на прямой договор энергоснабжения с «Петербургской сбытовой компанией» (ПСК) без нужного счётчика.
Екатерина поделилась с «Фонтанкой» скриншотом из личного кабинета. Теперь там указано, что она должна за электричество 360 рублей. Чуть ниже говорится о сумме переплаты — около 10,5 тысяч.
Информацию о пересчете подтвердили в ПСК. «Потребителю выполнен перерасчет по показаниям установленного прибора учета. По остальным потребителям совместно с Ленэнерго решаем вопрос по расчетам за потребленную электроэнергию», — уточнили в пресс-службе компании.
Ранее в ПСК рассказали, что у петербурженки был установлен не интеллектуальный счетчик, а обычный. Из-за этого счет за электричество выставляется не за реально потраченные кВт, а за две с лишним тысячи киловатт-часов. Это, как объяснили в ПСК, «максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке учета».
Договор на новых условиях с ПСК в ЖК на проспекте Стачек заключила не одна Екатерина, но она была первой. По информации «Фонтанки», другим её соседям счёта пока не приходили. В «Россети Ленэнерго» пообещали, что новые счётчики им установят максимально оперативно. Вот что сообщили по этому поводу в самой компании: «Россети Ленэнерго» проводят мероприятия по обеспечению возможности для собственников помещений-апартаментов производить расчеты за фактически потребленную электроэнергию».