400 рублей вместо 11 тысяч. Петербурженке, которая получила огромный счет за электричество, изменили сумму в квитанции

В Петербурге собственнице апартаментов в ЖК «Путилов Авенир» сделали перерасчет по ранее пришедшей квитанции за электричество. До этого ей дважды приходил счёт почти на 11 тысяч рублей. Виной всему — переход на прямой договор энергоснабжения с «Петербургской сбытовой компанией» (ПСК) без нужного счётчика.



Екатерина поделилась с «Фонтанкой» скриншотом из личного кабинета. Теперь там указано, что она должна за электричество 360 рублей. Чуть ниже говорится о сумме переплаты — около 10,5 тысяч.

