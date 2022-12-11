Петербурженка уже дважды получила счет за электричество в 18 раз больше обычного

В Петербурге собственница 20-метровых апартаментов в ЖК «Путилов Авенир» снова обнаружила в личном кабинете счет за электричество в размере почти 11 тысяч рублей. О ситуации, в которую попала Екатерина, «Фонтанка» уже писала: стоимость коммуналки увеличилась после перехода на прямой договор энергоснабжения с «Петербургской сбытовой компанией» («ПСК»).



Причина увеличения суммы известна: у петербурженки был установлен не интеллектуальный счетчик, а обычный. Из-за этого счет за электричество выставляется не за реально потраченные кВт, а за две с лишним тысячи киловатт-часов. Это, как объяснили в «ПСК», «максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке учета».