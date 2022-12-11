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    Петербурженка уже дважды получила счет за электричество в 18 раз больше обычного

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    30 комментариев

    В Петербурге собственница 20-метровых апартаментов в ЖК «Путилов Авенир» снова обнаружила в личном кабинете счет за электричество в размере почти 11 тысяч рублей. О ситуации, в которую попала Екатерина, «Фонтанка» уже писала: стоимость коммуналки увеличилась после перехода на прямой договор энергоснабжения с «Петербургской сбытовой компанией» («ПСК»).

    Причина увеличения суммы известна: у петербурженки был установлен не интеллектуальный счетчик, а обычный. Из-за этого счет за электричество выставляется не за реально потраченные кВт, а за две с лишним тысячи киловатт-часов. Это, как объяснили в «ПСК», «максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке учета».

    Сотрудники «Россети Ленэнерго» установили Екатерине нужный счетчик 7 декабря, но за ноябрь счет пришел прежний — почти на 11 тысяч рублей (до заключения прямого договора, еще в сентябре, она платила около 600 рублей).

    Другие жители ЖК «Путилов Авенир», которые заключили договоры позже Екатерины, счета пока не получали.

    «Сейчас мы совместно с сетевой компанией ведем работу по разрешению сложившейся ситуации. Возможность перерасчета рассматриваем», — пояснили «Фонтанке» в пресс-службе АО «ПСК». После принятия решения с Екатериной пообещали связаться.

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    Комментарии 30

    28022752411 Дек 2022 в 22:25
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.ти.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.могите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 0-1-1-3 9365
    +0−0
    patriot2014.vy11 Дек 2022 в 20:54
    Аппартаменты, это коммерческая недвижимость, и драть с
    владельцев будут, как с гостинниц не приближенных к власти.
    +5−0
    Pilat11 Дек 2022 в 20:36
    Волшебный интеллектуальный счетчик.
    судя по всему, его разработал кто то из героев бандитского Петербурга.
    +4−1
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