Петербурженка уже дважды получила счет за электричество в 18 раз больше обычного

В Петербурге собственница 20-метровых апартаментов в ЖК «Путилов Авенир» снова обнаружила в личном кабинете счет за электричество в размере почти 11 тысяч рублей. О ситуации, в которую попала Екатерина, «Фонтанка» уже писала: стоимость коммуналки увеличилась после перехода на прямой договор энергоснабжения с «Петербургской сбытовой компанией» («ПСК»).
Причина увеличения суммы известна: у петербурженки был установлен не интеллектуальный счетчик, а обычный. Из-за этого счет за электричество выставляется не за реально потраченные кВт, а за две с лишним тысячи киловатт-часов. Это, как объяснили в «ПСК», «максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке учета».
Сотрудники «Россети Ленэнерго» установили Екатерине нужный счетчик 7 декабря, но за ноябрь счет пришел прежний — почти на 11 тысяч рублей (до заключения прямого договора, еще в сентябре, она платила около 600 рублей).
Другие жители ЖК «Путилов Авенир», которые заключили договоры позже Екатерины, счета пока не получали.
«Сейчас мы совместно с сетевой компанией ведем работу по разрешению сложившейся ситуации. Возможность перерасчета рассматриваем», — пояснили «Фонтанке» в пресс-службе АО «ПСК». После принятия решения с Екатериной пообещали связаться.