Петербурженка попробовала сэкономить на электричестве — и получила счет в 18 раз больше

Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Большие счета за коммуналку в апартаментах — не секрет для всех, кто хоть раз интересовался темой. Официально помещения нежилые, отсюда и другие расчеты. Но что, если внезапно электричество стало стоить не просто дороже… а намного дороже?



В тексте говорится о двух компаниях с названием «ПСК»: «Петербургская строительная компания» и «Петербургская сбытовая компания». Первая, «ПСК Сервис» — управляющая компания в жилом комплексе «Путилов Авенир». Вторая, АО «ПСК», — поставщик электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



В сентябре Екатерина заплатила за электроэнергию около 600 рублей, а в октябре — уже почти 11 тысяч. Разница, как несложно посчитать, в 18 с лишним раз.

«Мне платить, если честно, нечем. Ипотека и кредит. Оплатила с кредитной карты этот счёт, а как платить дальше — вопрос», — рассказывает хозяйка 20-метровых апартаментов в «Путилов Авенир» на проспекте Стачек.



В августе она заключила прямой договор энергоснабжения с «Петербургской сбытовой компанией», чтобы немного сэкономить на коммуналке. По словам Екатерины, такую идею жильцам подал на собрании один из сотрудников УК «ПСК Сервис». Он, дескать, поделился своим опытом перехода на прямой договор с ПСК, после которого оплата снизилась примерно на 300 рублей. В группе УК и сейчас есть инструкция «Как заключить прямой договор с АО «Петербургская сбытовая компания»». Опубликована она 4 августа.

«Такая проблема с начислением только у меня: я самая первая подала заявление на прямой договор. Остальные еще не получали квитанции», — говорит собеседница «Фонтанки». В договоре с «ПСК» формулы, по которой Екатерине сейчас рассчитывают объем потребления электроэнергии, нет.



В ответе на обращение представитель компании объяснил, что в октябре петербурженка заплатила аж за 2082 кВт (судя по квитанции за сентябрь, месяцем ранее Екатерина потратила 76 кВт). Две тысячи — это «максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке учета». Платить за реальное количество потраченного нельзя: в апартаментах стоит не интеллектуальный счетчик, а обычный.



Поменять счётчик на необходимый должны сотрудники «Ленэнерго». Заявку Екатерины зарегистрировали и сразу же отметили, что по закону у сетевой компании есть на замену полгода. Петербурженка говорит о возможной альтернативе — замене счетчика за свои деньги. Тут свои проблемы: во-первых, нужного прибора нет в наличии, а во-вторых, стоить это будет около 26,5 тысяч рублей.



С возвратом на прежний договор с УК всё тоже непросто. Для того, чтобы вернуться, жильцы «Путилов Авенир» сначала должны расторгнуть договор с «ПСК». На горячей линии сбытовой компании собственникам рассказывают о перспективах отключения электричества после расторжения договора. Публикуем часть из такой беседы с владелицей апартаментов. Запись есть в распоряжении редакции.

— Почему мы не можем передавать показания по тем счетчикам, которые у нас сейчас стоят? Почему должны ждать замены на умные счетчики и платить в это время почти по 11 тысяч за свет?



— Согласно 890-му постановлению прибор учета должен критериям соответствовать, в другом случае невозможно будет принять его в расчет и принять по нему показания. Он не соответствует.

— До того, как замена произойдет, может быть какой-то переходный период? Это же не от нас зависит. «Ленэнерго» говорит, что замена будет только в течение шести месяцев, как быстро, непонятно. Мы шесть месяцев должны платить по формуле 10 с лишним тысяч рублей? Правильно я понимаю?

— Бесплатная замена счетчика действительно законодательно до полугода с момента обращения. В случае, если [подходящий] прибор учета отсутствует, да, расчет действительно ведется по формуле.



— Другой тогда у меня еще вопрос. В случае расторжения я могу вернуться на систему оплаты, которая была до того, как я подала вам заявление? Без отключения электричества, просто продолжать платить как раньше до того, как к вам обратилась.

— Я не смогу вам ответить на данный вопрос, вы можете запросить ответ письменно на сайте.

— Мы же до вас платили, логически если [подумать], да? Мы до вас платили за свет через управляющую компанию. Все было нормально. Мы решил перейти к вам напрямую, потому что никто не объяснил, что будут такие суммы. Пытаемся расторгнуть, а ваши специалисты говорят, что это невозможно. То есть возможно, но с отключением света.

— Если вы подаете на расторжение договора энергоснабжения, действительно прекращается поставка электроэнергии.

В пресс-службе АО «ПСК» собственников апартаментов успокоили: электричество никто отключать не будет. На этом, как объяснили «Фонтанке», хорошие новости заканчиваются. С 1 января компания действительно по закону не может принимать показания по таким счетчикам: «Установленные на помещения (апартаменты) приборы учета не опломбированы и не допущены в эксплуатацию сетевой организацией, т.к. они не удовлетворяют требованиям Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии». Определяет это постановление Правительства РФ от 19.06.2020 года №890, на которое ссылались на горячей линии.



После установки счетчика, который в эксплуатацию запущен, расчеты будут вестись с применением тарифа для населения и приравненных категорий потребителей: 6,01 рубля за кВт днем и 3,27 рублей за кВт ночью. В «ПСК» добавили, что тут есть одно обязательное условие: помещение должно использоваться физлицом под жилые (некоммерческие) цели. Как уточнили в компании, счет за электричество в «Путилов Авенире» пока пришел одному человеку. Всего на данном этапе договор электроснабжения у «ПСК» заключен с семью жильцами, ещё пять договоров отправлены на подпись. Как утверждают в «ПСК», управляющая компания рассчитывается с ними не по показаниям счетчиков, а по общедомовому прибору учета.



В «Ленэнерго» пообещали, что учтут ситуацию и примут меры для максимально оперативного выполнения работ. Дополнительно ничего делать не нужно: «Обеспечение коммерческого учета электроэнергии с 01.07.2020 в соответствии с законодательством осуществляется энергокомпаниями (сетевыми организациями и гарантирующим поставщиками). При этом работы производятся без взимания платы с потребителя. Установленный законодательством срок в 6 месяцев является предельно допустимым для данного вида работ»



УК «ПСК Сервис» перенаправила корреспондента «Фонтанки» к сбытовой компании. На вопросы о том, по какому тарифу начисляет оплату УК и действительно ли заключить прямой договор жителям посоветовал один из сотрудников компании, в «ПСК Сервис» на момент выхода материала не ответили.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»