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    Боевые действия на Украине

    В Кремле отреагировали на инцидент с падением украинской ракеты в Белоруссии

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    Москва выражает крайнюю обеспокоенность в связи с падением украинской ракеты на территории Белоруссии. Об этом 30 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он отметил, что военные РФ и Белоруссии находятся в постоянном контакте и координируют свои действия. А высочайший уровень взаимного диалога позволяет оперативно обмениваться информацией.

    По его словам, Минск уже предпринял ряд дипломатических действий, в том числе выступил с определенным демаршем перед Киевом. Вероятно, имеется в виду состоявшийся накануне вызов украинского посла в МИД Белоруссии, где дипломату был заявлен решительный протест. Республика требует от Украины провести тщательное расследование всех обстоятельств пуска ракеты.

    ПВО вооруженных сил Белоруссии сработало в первой половине дня 29 декабря. Позднее появились сообщения о том, что в Брестской области была сбита выпущенная с территории Украины ракета С-300.

    В ВСУ не стали отрицать, что упавшая в Белоруссии ракета могла быть украинской.

    В Минобороны Белоруссии назвали две версии произошедшего: первая — непреднамеренный пуск. Вторая — преднамеренная провокация ВСУ.

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