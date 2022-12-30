В Кремле отреагировали на инцидент с падением украинской ракеты в Белоруссии

Москва выражает крайнюю обеспокоенность в связи с падением украинской ракеты на территории Белоруссии. Об этом 30 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Он отметил, что военные РФ и Белоруссии находятся в постоянном контакте и координируют свои действия. А высочайший уровень взаимного диалога позволяет оперативно обмениваться информацией.

По его словам, Минск уже предпринял ряд дипломатических действий, в том числе выступил с определенным демаршем перед Киевом. Вероятно, имеется в виду состоявшийся накануне вызов украинского посла в МИД Белоруссии, где дипломату был заявлен решительный протест. Республика требует от Украины провести тщательное расследование всех обстоятельств пуска ракеты.

