В Волгоградской области вновь нашли обломки упавшего с неба неизвестного объекта

В Волгоградской области в поле на территории Руднянского района возле Ильменского сельского поселения обнаружены упавшие обломки неизвестного объекта. В настоящий момент территория оцеплена, жертв и разрушений нет. Об этом 30 декабря со ссылкой на главу поселения Владимира Плющенко сообщает ТАСС.



Уточняется, что обломки нашли местные жители. При этом очевидцев момента их падения на землю нет, поэтому неизвестно, когда именно они оказались в поле возле поселка, отмечается в сообщении.



Напомним, 16 декабря появились сообщения о падении странных обломков неопознанных летающих объектов в разных районах Волгоградской области. Позднее стало известно, что они могут принадлежать Минобороны РФ.

