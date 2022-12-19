Тайна волгоградского НЛО почти раскрыта. Власти рассказали, чьи объекты взволновали всех

Неопознанные летающие объекты с русскими надписями, которые упали на прошлой неделе в нескольких районах Волгоградской области, принадлежат Минобороны РФ. Об этом 19 декабря заявили в администрации Руднянского района.

«На прошлой неделе на территории нашего района был обнаружен упавший неопознанный объект. На место падения были вызваны военные, которые признали принадлежность объекта Вооруженным силам РФ. Крупный фрагмент объекта был уничтожен на месте, мелкие собраны военными», — заявили там (цитата по V1.RU ).

За подробностями администрация посоветовала обратиться в Минобороны РФ, однако в пресс-службе Южного военного округа на официальный запрос V1.RU пока не ответили.



Сообщения о падении странных обломков в разных районах Волгоградской области стали появляться утром 16 декабря. Куски аппаратов были разбросаны по полю и лесополосе, а один даже попал в сарай одного из сел. Глава Еланского муниципального района говорил, что социально значимая инфраструктура в результате инцидента не повреждена, а пострадавших не было.

