Местные жители рассказывают о падении неизвестных объектов в Еланском районе Волгоградской области. Их было как минимум два: один упал на деревья лесопосадки, а второй — в чистое поле, сообщает V1.RU.
«Тут какие-то трубки и платы валяются. Еще какие-то части. Вон она, видимо, сверху начала падать, но деревья там не задела», — говорит один из очевидцев.
«Это ракета полетела, прикинь! Ракета! Их три уже пролетело, а я просто в магазин пошел», — рассказывает второй мужчина, который снял всё на видео.
На обломках можно заметить надпись «Внимание» на русском языке. Также повсюду разбросаны провода и микросхемы. Сейчас место падения оцеплено, там работают сотрудники МЧС и других служб.
V1.RU
Информацию о произошедшем изданию подтвердили в экстренных службах. Там добавили, что пока не знают, что именно упало, — в этом разберутся специалисты. Жертв и разрушений нет. В пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области и вовсе порекомендовали обратиться за комментариями в Минобороны.