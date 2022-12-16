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    Точно не с Марса. Под Волгоградом упало нечто и шокировало всех

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    Местные жители рассказывают о падении неизвестных объектов в Еланском районе Волгоградской области. Их было как минимум два: один упал на деревья лесопосадки, а второй — в чистое поле, сообщает V1.RU.

    Фото: V1.RU
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    «Тут какие-то трубки и платы валяются. Еще какие-то части. Вон она, видимо, сверху начала падать, но деревья там не задела», — говорит один из очевидцев.

    «Это ракета полетела, прикинь! Ракета! Их три уже пролетело, а я просто в магазин пошел», — рассказывает второй мужчина, который снял всё на видео.

    На обломках можно заметить надпись «Внимание» на русском языке. Также повсюду разбросаны провода и микросхемы. Сейчас место падения оцеплено, там работают сотрудники МЧС и других служб.

    V1.RU

    Информацию о произошедшем изданию подтвердили в экстренных службах. Там добавили, что пока не знают, что именно упало, — в этом разберутся специалисты. Жертв и разрушений нет. В пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области и вовсе порекомендовали обратиться за комментариями в Минобороны.

    Фото: V1.RU

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    Комментарии 7

    Slava_Rossii216 Дек 2022 в 14:56
    А если бы это на жилой дом или на школу упало!
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