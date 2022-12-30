«Ъ»: Минобрнауки направило в вузы программу по военной подготовке студентов

Минобрнауки направило в вузы программу по основам военной подготовки для включения в программу обучения в бакалавриате и специалитете, которая разработана совместно с Минобороны. Об этом 29 декабря сообщает издание «Коммерсантъ».
В рамках программы студенты будут изучать положения общевоинских уставов ВС РФ, научатся разбирать пистолет Макарова, автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, узнают об организации и ведении современного боя, пройдут подготовку по использованию ручных гранат, а также научатся оказывать первую медпомощь раненым и ориентироваться на местности без карты.
Преподаватели должны будут поделиться «новыми тенденциями и особенностями развития современных международных отношений», расскажут о «месте и роли России в многополярном мире» и об «основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития».
Таким образом, студенты овладеют способностью давать оценку международным и внутренним событиям «с позиции патриота своего Отечества».
Курс рассчитан на 108 часов (72 в аудиториях). Это 36 пар: либо по две в неделю — на семестр, либо по одной в неделю — на год.