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    «Ъ»: Минобрнауки направило в вузы программу по военной подготовке студентов

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    Минобрнауки направило в вузы программу по основам военной подготовки для включения в программу обучения в бакалавриате и специалитете, которая разработана совместно с Минобороны. Об этом 29 декабря сообщает издание «Коммерсантъ».


    В рамках программы студенты будут изучать положения общевоинских уставов ВС РФ, научатся разбирать пистолет Макарова, автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, узнают об организации и ведении современного боя, пройдут подготовку по использованию ручных гранат, а также научатся оказывать первую медпомощь раненым и ориентироваться на местности без карты.

    Преподаватели должны будут поделиться «новыми тенденциями и особенностями развития современных международных отношений», расскажут о «месте и роли России в многополярном мире» и об «основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития».

    Таким образом, студенты овладеют способностью давать оценку международным и внутренним событиям «с позиции патриота своего Отечества».

    Курс рассчитан на 108 часов (72 в аудиториях). Это 36 пар: либо по две в неделю — на семестр, либо по одной в неделю — на год.

    Курс военной подготовки может появиться в российских вузах уже 1 сентября. О разработке курса стало известно в конце декабря. Сообщалось, что в его рамках студентов будут обучать навыкам создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе «при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов».

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