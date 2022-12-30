«Ъ»: Минобрнауки направило в вузы программу по военной подготовке студентов

Минобрнауки направило в вузы программу по основам военной подготовки для включения в программу обучения в бакалавриате и специалитете, которая разработана совместно с Минобороны. Об этом 29 декабря сообщает издание «Коммерсантъ».





В рамках программы студенты будут изучать положения общевоинских уставов ВС РФ, научатся разбирать пистолет Макарова, автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, узнают об организации и ведении современного боя, пройдут подготовку по использованию ручных гранат, а также научатся оказывать первую медпомощь раненым и ориентироваться на местности без карты.