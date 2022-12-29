Путин обязал чиновников информировать о склонении их к коррупции

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий региональных чиновников сообщать прокуратуре о попытках склонения их к коррупции. Соответствующий документ опубликован 29 декабря на официальном портале правовой информации.



Уведомлять о склонении к коррупции необходимо не позднее чем через пять дней после таких фактов. В случае если госслужащий вовремя сообщит о факте склонения его к совершению коррупционного преступления другим региональным чиновником, он будет находиться под защитой государства.



Также в четверг Путин подписал ещё ряд законов — в частности, об уголовном наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионного сообщества и о запрете принудительного сбора биометрии.

