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    Путин обязал чиновников информировать о склонении их к коррупции

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий региональных чиновников сообщать прокуратуре о попытках склонения их к коррупции. Соответствующий документ опубликован 29 декабря на официальном портале правовой информации.

    Уведомлять о склонении к коррупции необходимо не позднее чем через пять дней после таких фактов. В случае если госслужащий вовремя сообщит о факте склонения его к совершению коррупционного преступления другим региональным чиновником, он будет находиться под защитой государства.

    Также в четверг Путин подписал ещё ряд законов — в частности, об уголовном наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионного сообщества и о запрете принудительного сбора биометрии.

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