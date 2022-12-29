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    Путин подписал закон о пожизненном заключении за создание диверсионного сообщества

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества. Соответствующий документ опубликован 29 декабря на официальном портале правовой информации.

    Также пожизненное заключение может быть применено к лицам, признанным виновными в обучении и содействие диверсиям, их финансировании и пропаганде.

    Согласно новому закону, в УК РФ добавляются три новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нём».

    «Фонтанка» писала, что в документе, ранее принятом Госдумой, также предусматривается наказание за склонение к диверсии — за это виновному может грозить наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Срок за участие в диверсионном сообществе — до 10 лет лишения свободы.

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