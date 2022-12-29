Путин подписал закон о пожизненном заключении за создание диверсионного сообщества

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества. Соответствующий документ опубликован 29 декабря на официальном портале правовой информации.



Также пожизненное заключение может быть применено к лицам, признанным виновными в обучении и содействие диверсиям, их финансировании и пропаганде.



Согласно новому закону, в УК РФ добавляются три новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нём».

