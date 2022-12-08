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    В Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении за создание диверсионного сообщества

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    2 комментария

    В России могут ужесточить ответственность за диверсионную деятельность. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс внесены на рассмотрение Госдумы, сообщает 8 декабря пресс-служба нижней палаты парламента.

    Согласно законопроекту, за склонение к диверсии будет грозить наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Срок за участие в диверсионном сообществе – до 10 лет лишения свободы.

    Создание диверсионного сообщества, как и прохождение обучения для совершения диверсии, будет наказываться вплоть до пожизненного заключения.

    Кроме того, вносятся поправки и в другие законы, которые, в частности, позволят оперативно блокировать материалы, содержащие призывы к совершению диверсий и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Такая информация будет запрещена, а штрафы за ее распространение будут достигать 1 млн рублей.

    Также Дума хочет блокировать счета тех, кто финансирует диверсионную деятельность, как это происходит с теми, кто отправляет деньги террористам.

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    Комментарии 2

    66885325608 Дек 2022 в 20:18
    может сначала с обочечников начнут?
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