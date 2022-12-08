В Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении за создание диверсионного сообщества

В России могут ужесточить ответственность за диверсионную деятельность. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс внесены на рассмотрение Госдумы, сообщает 8 декабря пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, за склонение к диверсии будет грозить наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Срок за участие в диверсионном сообществе – до 10 лет лишения свободы.
Создание диверсионного сообщества, как и прохождение обучения для совершения диверсии, будет наказываться вплоть до пожизненного заключения.
Кроме того, вносятся поправки и в другие законы, которые, в частности, позволят оперативно блокировать материалы, содержащие призывы к совершению диверсий и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Такая информация будет запрещена, а штрафы за ее распространение будут достигать 1 млн рублей.
Также Дума хочет блокировать счета тех, кто финансирует диверсионную деятельность, как это происходит с теми, кто отправляет деньги террористам.