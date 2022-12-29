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    Семьям погибших и раненных в новых регионах России командированных гражданских теперь положены выплаты

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    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях для командированных в новые регионы гражданских лиц. Соответствующий документ опубликован 29 декабря на официальном портале правовой информации.

    В случае ранения на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей такие граждане смогут рассчитывать на компенсацию в размере 3 млн рублей, в случае их гибели семьям выплатят 5 млн рублей, уточняется в указе.

    «Фонтанка» писала, что после ранения в Донецке экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Кремле заявили, что чиновники обязаны ездить в ДНР и ЛНР, несмотря на риски.

    Также в четверг в Госдуму внесли законопроект о равных льготах для всех супругов погибших в боевых действиях на Украине военнослужащих. Документ отменяет требование их «одинокого проживания».

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