Семьям погибших и раненных в новых регионах России командированных гражданских теперь положены выплаты

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях для командированных в новые регионы гражданских лиц. Соответствующий документ опубликован 29 декабря на официальном портале правовой информации.



В случае ранения на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей такие граждане смогут рассчитывать на компенсацию в размере 3 млн рублей, в случае их гибели семьям выплатят 5 млн рублей, уточняется в указе.



«Фонтанка» писала, что после ранения в Донецке экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Кремле заявили, что чиновники обязаны ездить в ДНР и ЛНР, несмотря на риски.

