В Госдуму внесён законопроект о равных льготах для всех супругов погибших в боевых действиях на Украине военнослужащих

На рассмотрение в Госдуму РФ в четверг, 29 декабря, внесён законопроект, согласно которому все супруги погибших в ходе боевых действий на Украине военнослужащих смогут претендовать на максимальные меры социальной поддержки. Авторами документа являются лидеры всех думских фракций.
Согласно действующему в настоящий момент законодательству, в случае если супруги погибших военных проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи, например с родителями, закон не позволяет предоставлять им те же меры соцподдержки, что и вдовам, которые проживают одиноко или только с детьми.
Новый законопроект, в частности, предусматривает отмену требования «одинокого проживания» для получения льгот.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, как участвующие в боевых действиях на Украине военные из Петербурга и Ленобласти добиваются положенных им выплат.