В Госдуму внесён законопроект о равных льготах для всех супругов погибших в боевых действиях на Украине военнослужащих

На рассмотрение в Госдуму РФ в четверг, 29 декабря, внесён законопроект, согласно которому все супруги погибших в ходе боевых действий на Украине военнослужащих смогут претендовать на максимальные меры социальной поддержки. Авторами документа являются лидеры всех думских фракций.



Согласно действующему в настоящий момент законодательству, в случае если супруги погибших военных проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи, например с родителями, закон не позволяет предоставлять им те же меры соцподдержки, что и вдовам, которые проживают одиноко или только с детьми.

