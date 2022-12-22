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    Кремль: Чиновники обязаны ездить в ДНР и ЛНР, несмотря на риски

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    Кремль выражает соболезнования родным и близким погибших при обстреле Донецка, при котором пострадал и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, и желает скорейшего выздоровления раненым. Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Добровольцы и чиновники всё равно продолжат посещать новые российские территории, несмотря на риски, добавил представитель Кремля.

    «Чиновники обязаны туда ездить», — сказал он.

    Также Песков отметил работу большого количества добровольцев и добровольческих организаций, которые оказывают там неоценимую помощь.

    Представитель государства отметил, что пребывание в некоторых районах Донбасса «по-прежнему опасно, несет риски», но эти условия не будут мешать чиновникам и тем, кто приезжает туда по зову сердца, выполнять свои функции.

    Вечером 21 декабря экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин находился в ресторане «Шеш-Беш» на первом этаже гостиницы в Донецке, где отмечал свой день рождения.

    Политик получил осколочные ранения и был госпитализирован. По его мнению, информацию о его пребывании в этой гостинице «кто-то слил». Рогозин полагает, что стрельба велась из орудий калибром 120 или 155 мм.

    Помощник Рогозина сообщил об удовлетворительном состоянии раненого. При этом врачи, по его словам, считают попавший в позвоночник осколок неизвлекаемым.

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