Кремль: Чиновники обязаны ездить в ДНР и ЛНР, несмотря на риски

Кремль выражает соболезнования родным и близким погибших при обстреле Донецка, при котором пострадал и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, и желает скорейшего выздоровления раненым. Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Добровольцы и чиновники всё равно продолжат посещать новые российские территории, несмотря на риски, добавил представитель Кремля.

«Чиновники обязаны туда ездить», — сказал он.

Также Песков отметил работу большого количества добровольцев и добровольческих организаций, которые оказывают там неоценимую помощь.