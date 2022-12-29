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    Школьница из Иваново получила то, что просила у Путина

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    Пятиклассница Даша из города Иваново получила долгожданный подарок от президента Владимира Путина. Теперь у нее есть отечественный ноутбук «Аквариус».

    Фото: Правительство Ивановской области
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    Как рассказали 29 декабря в пресс-службе регионального правительства, Даша — способная и талантливая отличница, занимается спортом, посещает художественную школу, участвует в олимпиадах и конкурсах, имеет многочисленные грамоты. Под Новый год она написала письмо президенту, поздравила его с наступающим праздником и попросила подарок.

    «К исполнению желания девочки подключилась компания «Аквариус», производственный комплекс которой располагается в городе Шуя», — говорится в сообщении. Ноутбук Даше вручили 28 декабря.

    Ранее Путин исполнил мечту Александры Титаренко из Запорожской области в рамках акции «Елка желаний». Ребенок вместе с семьей смог посетить дом Деда Мороза в Великом Устюге, а потом поделиться впечатлениями с президентом по телефону.

    Фото: Правительство Ивановской области

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