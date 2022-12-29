Школьница из Иваново получила то, что просила у Путина

Пятиклассница Даша из города Иваново получила долгожданный подарок от президента Владимира Путина. Теперь у нее есть отечественный ноутбук «Аквариус».
Как рассказали 29 декабря в пресс-службе регионального правительства, Даша — способная и талантливая отличница, занимается спортом, посещает художественную школу, участвует в олимпиадах и конкурсах, имеет многочисленные грамоты. Под Новый год она написала письмо президенту, поздравила его с наступающим праздником и попросила подарок.
«К исполнению желания девочки подключилась компания «Аквариус», производственный комплекс которой располагается в городе Шуя», — говорится в сообщении. Ноутбук Даше вручили 28 декабря.
Ранее Путин исполнил мечту Александры Титаренко из Запорожской области в рамках акции «Елка желаний». Ребенок вместе с семьей смог посетить дом Деда Мороза в Великом Устюге, а потом поделиться впечатлениями с президентом по телефону.