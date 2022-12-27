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    «Огурчиков пришлешь?» Путин поговорил с девочкой, новогоднее желание которой он исполнил

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    Президент РФ Владимир Путин исполнил мечту 8-летней Александры Титаренко из Запорожской области. Она — участница благотворительной акции «Ёлка желаний».

    Девочка хотела посетить дом Деда Мороза. Вместе с родителями она прилетела в Великий Устюг, осмотрела с экскурсией город и встретилась с новогодним волшебником. После школьница поговорила с президентом по телефону и поделилась с ним впечатлениями.

    Вы слушали «Маяк» / Telegram

    Глава государства тоже попросил у девочки подарок. «Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Буду ждать от тебя новогодних подарков», — сказал Путин.

    Президент 22 декабря в пятый раз принял участие в акции «Ёлка желаний». В ходе посещения Дома молодёжи в «Манеже» Владимир Путин выбрал три открытки в виде ёлочных шариков, на которых дети написали о своих мечтах. Помимо восьмилетней Саши были желания девочки из Курганской области, которая мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, а также мальчика из Ставропольского края, мечтающего побывать в военной академии Вооруженных сил.

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