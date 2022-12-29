Губернатор заявил, что в Энгельсе силы ПВО сбили беспилотник

В Энгельсском районе Саратовской области системы противовоздушной обороны сбили беспилотник. Эту информацию 29 декабря подтвердил губернатор региона Роман Бусаргин.



По его словам, в результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.



Кроме того, Бусаргин опроверг появившуюся в соцсетях информацию о якобы эвакуации детских садов. Он заверил, что дошкольные учреждения работают в штатном режиме.



Утром в четверг стало известно, что в Энгельсе система ПВО уничтожила неопознанный объект.

