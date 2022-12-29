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    Губернатор заявил, что в Энгельсе силы ПВО сбили беспилотник

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    В Энгельсском районе Саратовской области системы противовоздушной обороны сбили беспилотник. Эту информацию 29 декабря подтвердил губернатор региона Роман Бусаргин.

    По его словам, в результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

    Кроме того, Бусаргин опроверг появившуюся в соцсетях информацию о якобы эвакуации детских садов. Он заверил, что дошкольные учреждения работают в штатном режиме.

    Утром в четверг стало известно, что в Энгельсе система ПВО уничтожила неопознанный объект.

    В ночь на понедельник, 26 декабря, при подлете к аэродрому в Энгельсе сбили украинский беспилотник. Из-за падения обломков трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила.

    В начале декабря Минобороны РФ сообщило, что Украина предприняла попытку удара реактивными беспилотниками по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях — Дягилево и Энгельс.

    Тогда без потерь не обошлось. Смертельные ранения получили трое военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме. Еще четверо были ранены, их доставили в медучреждения для оказания помощи.

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