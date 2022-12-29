Гори оно всё! Рассказываем, где в Петербурге можно будет запускать фейерверки

В Петербурге определили площадки, где в новогодние праздники можно будет вполне официально запускать фейерверки и прочую пиротехнику. В этом году таких мест — 28. Полный список назвали в региональном управлении МЧС. 29 декабря его публикует «Фонтанка».
В указанном списке адресов — некоторые городские парки и скверы, а также свободные территории и площади в разных районах Петербурга и в пригородах: в частности, парки «Малиновка», «Озеро Долгое», Интернационалистов, Героев-Пожарных и другие.
Полный список площадок, подготовленных для безопасного запуска фейерверков и салютов, можно найти здесь.
Напомним, ранее начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС города Москвы Александр Бобров сообщил, что согласно действующему закону «О тишине» с 23:00 в столице использование пиротехники в новогоднюю ночь будет запрещено. Позднее директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев, в свою очередь, отметил, что никаких запретов и ограничений на использование фейерверков и иной пиротехники на Новый год по линии рисков, о которых предупреждает МЧС, в России нет.
В администрации Петербурга на этот счёт напомнили, что в городе на Неве запуск фейерверков в местном законе «О тишине» ночью также запрещён. Однако есть исключение — Новый год. И пока никаких изменений в закон не вносилось.