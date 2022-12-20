Можно или нет? В МЧС попытались прояснить историю с запретом фейерверков в Москве на Новый год

Никаких запретов и ограничений на использование фейерверков и иной пиротехники в новогоднюю ночь по линии рисков, о которых предупреждает МЧС, в России нет. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев, сообщает ТАСС.

В МЧС разъяснили, что запускать фейерверки в Москве на Новый год всё-таки можно, но лишь в специально отведённых для этого местах. При этом запуск городских высотных фейерверков в этот раз не планируется.