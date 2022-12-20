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    Можно или нет? В МЧС попытались прояснить историю с запретом фейерверков в Москве на Новый год

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    Никаких запретов и ограничений на использование фейерверков и иной пиротехники в новогоднюю ночь по линии рисков, о которых предупреждает МЧС, в России нет. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев, сообщает ТАСС.

    В МЧС разъяснили, что запускать фейерверки в Москве на Новый год всё-таки можно, но лишь в специально отведённых для этого местах. При этом запуск городских высотных фейерверков в этот раз не планируется.

    Напомним, ранее начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Москвы Александр Бобров напомнил, что согласно действующему Закону «О тишине» с 23:00 в столице использование пиротехники в новогоднюю ночь будет запрещено.

    В администрации Петербурга на этот счёт заявили, что в городе на Неве запуск фейерверков в местном Законе «О тишине» ночью также запрещён. Однако есть исключение — Новый год. И пока никаких изменений в закон не вносилось.

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