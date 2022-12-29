На режимном предприятии в Невском районе произошел взрыв, двоих осматривает скорая

Чрезвычайные службы подняли в ружье утром 29 декабря после сообщения о взрыве в Усть-Славянке на ФГУП СКТБ Технолог.



Вызов на Советский проспект поступил в 9 утра, стало известно «Фонтанке». По предварительной информации, в цеху на производстве химических органических веществ произошла разгерметизация баллонов с газом. Два человека получили травмы в результате воздействия волны от взрыва-разгерметизации.



Секретарь предприятия отказался связывать «Фонтанку» с руководством, заявив, что они закрытый объект, комментариев не будет.

