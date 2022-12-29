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    На режимном предприятии в Невском районе произошел взрыв, двоих осматривает скорая

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    Чрезвычайные службы подняли в ружье утром 29 декабря после сообщения о взрыве в Усть-Славянке на ФГУП СКТБ Технолог.

    Вызов на Советский проспект поступил в 9 утра, стало известно «Фонтанке». По предварительной информации, в цеху на производстве химических органических веществ произошла разгерметизация баллонов с газом. Два человека получили травмы в результате воздействия волны от взрыва-разгерметизации.

    Секретарь предприятия отказался связывать «Фонтанку» с руководством, заявив, что они закрытый объект, комментариев не будет.

    На месте работает военное следствие.

    В августе этого года по делу о мошенничестве при закупках химических реагентов были арестованы 47-летняя замдиректора по финансам предприятия Ирина Андреева и 49-летний коммерческий директор этой структуры Дмитрий Волчок. О том, что из себя представляет само предприятие, читайте в тексте.

    ВзрывВзрыв на предприятииРазгерметизация
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ4

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