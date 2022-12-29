Убирайтесь! Как заставить чиновников вывезти снег

«Фонтанка» разобралась, кому звонить и писать, чтобы снег вывезли: из двора, с тротуара, с проезжей части и др. Как оказалось, за это все отвечает множество разных инстанций, и выбрать правильную, чтобы вас не отфутболили, порой бывает нелегко.
Очередной снежный заряд накрыл на этой неделе город, сильно подпортив благостную картину «выдраенного» и «вычищенного» города, так впечатлившую Александра Лукашенко.
Беда для простого горожанина в том, что городские службы работают (надо отдать должное) по своему собственному графику и по своим нормативам. И до конкретного двора, тротуара или дворового проезда очередь может доходить очень долго. А при определенных условиях не дойти вовсе — например, если этого объекта нет в чиновничьих списках. Такие примеры есть.
Тогда инициативу приходится брать в свои руки. Опыт показывает, что жалобы и настойчивые просьбы работают. Главное, жаловаться и просить правильных людей. А вот как определить, кто отвечает за конкретное заваленное снегом место, «Фонтанка» и разбиралась.
Итак, сперва давайте решим, о каком конкретно месте идет речь.
Двор
Двор двору рознь. Если конкретная территория относится к вашему общедомовому имуществу, то и убирает ее по умолчанию ваша управляющая компания. Если не входит — возможны варианты. Чаще всего внутриквартальные территории общего пользования тоже содержат местные жилищники по отдельным контрактам, но надо помнить: то, что вам кажется общим двором, может быть частной собственностью каких-то предпринимателей. Как нетрудно догадаться, если обратиться к кому-то не тому, вам придет отписка, что вы не по адресу. Так что давайте сперва подготовимся.
В любом случае начать надо с поиска обслуживающей ваш дом организации. Чиновники рекомендуют искать ее тут — в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Переходите на вкладку «Поиск организации по адресам обслуживаемых домов» и вводите адрес нужного дома. Кроме, собственно, названия управляющей компании, мы увидим и номер телефона, по которому с ней надо связываться.
Еще один вариант — менее технологичный — возьмите квитанцию за квартплату и внимательно изучите ее. Далеко не все это делают, ограничиваясь лишь изучением размера платы, а ведь в ней также есть название вашей УК или ТСЖ и почти наверняка — актуальные телефоны для связи. Как минимум — бухгалтерии. А дальше уже, как говорится, язык до дворника доведет.
«Есть определенный регламент. Закончился снегопад, дворник выходит максимум через полчаса, иногда и в 5 утра или, может, даже еще во время снегопада. Он сразу же первично расчищает подходы к парадным и к контейнерным площадкам, — объясняет глава
Жилищники подчеркивают, что обязаны убирать всю подведомственную им муниципальную территорию. Однако норматив распространяется лишь на первичную расчистку дорожек — дворниками, а также на уборку межквартальных проездов техникой — 3 часа. Убирать снег во дворах они тоже обязаны, но нормативы здесь четко не прописаны. Просто должны и все. При этом, по правилам, снег высотой менее 10 см во дворах не считается обязательным к уборке и вывозу.
В какой двор техника зайдет первой, а в какой — последней, четкого графика нет. Но в
Почти наверняка все, что во дворе, относится к ведению ЖКС, ТСЖ или УК, но могут быть варианты. К примеру, частная территория.
Скорее всего, о таком вам скажут в вашей управляющей компании, и тогда придется уже обращаться к владельцу земли и добиваться от него очистки и уборки снега. Если нет, можно попробовать поискать через Публичную кадастровую карту Росреестра. Как минимум найти кадастровый номер этого участка, а потом, если получится, — найти как заказать выписку из Росреестра и определить по ней владельца. Таких сервисов в Интернете много, и сама выписка стоит не очень дорого.
С некоторой долей вероятности можно предположить, что раз частной землей пользуются все и не задумываются об этом, на право собственности на нее наложен публичный сервитут, то есть владелец обязан обеспечивать свободный доступ к ней. В этом случае надо смотреть, что входит в это ограничение прав. Ну а дальше — убеждать владельца потратить деньги на уборку снега.
В теории, рассказывают в комитете по благоустройству, обязанность по содержанию своего имущества закреплена в ст. 210 Гражданского кодекса. К ней и надо апеллировать в разговоре с землевладельцем. Если он откажется, а вы человек принципиальный, — вам в суд. Хотя нетрудно догадаться, что к тому времени, как суд примет решение, снег уже растает сам. Ну и плюс процедура принуждения владельца исполнить такое решение может поставить приставов в тупик. Ведь он может оказаться не менее принципиальным человеком, чем вы. Так что наилучший совет в этом случае — все же договариваться по-хорошему.
В любом случае, если договориться с непосредственными исполнителями уборки дворов от снега не получается, надо жаловаться выше.
Уборку придомовых территорий курирует жилищный комитет Петербурга. Жаловаться ему надо по номеру 409-73-78.
Есть еще вариант — пожаловаться районным властям. В каждом из районов есть горячая линия:
Адмиралтейский — 316-00-50
Василеостровский — 323-63-07
Выборгский — 596-31-51, 295-31-46
Калининский — 576-99-01
Кировский — 252-00-21
Колпинский — 576-96-00
Красногвардейский — 227-43-64
Красносельский — 736-86-02, 576-13-00
Кронштадтский — 311-20-16
Курортный — 437-10-02
Московский — 388-36-55, 576-88-39
Невский — 417-39-22
Петроградский — 576-51-97, 232-65-62, 576-50-00
Петродворцовый — 450-66-26
Приморский — 430-42-48
Пушкинский — 417-45-26
Фрунзенский — 709-61-70
Центральный — 274-23-10
Ну и не забывайте — скоро все изменится. В ближайшие полгода дворы будут отдавать на содержание жилищным агентствам в каждом районе — вот им и придется отдуваться.
Улица
Чиновники видят строгий и стройный порядок в вопросе о том, кто что убирает на тротуарах и проезжей части. Однако реальная жизнь показывает, что ситуации бывают очень разные, и не все они описываются законами и регламентами.
В теории все дороги и тротуары должны чиститься техникой подрядчиков, взявшихся по заказу комитета по благоустройству содержать улицы. Правда, есть нюанс. Дорожные предприятия чистят только те улицы, что есть в официальном перечне, описанном в постановлении
Дорожных компаний, убирающих снег с улиц, не так много:
СПб ГУДП «Центр» (Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Петроградский, Фрунзенский, Центральный и левый берег Невского района) —775-03-60
СПб ГУДП «Путь» (Кировский и Красносельский районы) — 400-07-06
СПб ГУДСП «Курортное» (Курортный и Кронштадтский районы) — 432-60-94
СПб ГУДСП «Петродворцовое» (Петродворцовый район) — 607-46-54
ОАО «Коломяжское» (Выборгский и Приморский районы) — 430-23-11
АО «Автодор» (Колпинский и Пушкинский районы) — 994-39-44
АО «Автопарк № 7 «Спецтранс» (Красногвардейский и Невский (правый берег) районы) — 8-921-907-61-38
ООО «СП «Северное» (Калининский район) — 244-75-00
У них есть также свои нормативы уборки улиц, в зависимости от их категорий. Их шесть, от магистралей непрерывного движения до второстепенных улиц в жилой застройке. Что будут убирать первым — понятно. Кстати, на тротуарах допустимым и необязательным для уборки считается снег высотой 5 см (ГОСТ Р 50597–2017).
Борьба с гололедом на тротуарах — это тоже зона ответственности подрядчиков комитета по благоустройству. В ГОСТе все тротуары делятся на три категории в зависимости от загруженности (от «свыше 250 человек в час» до «менее 100 человек в час»). Ну и срок устранения «скользкости» (да, это у них так называется) — от 12 до 24 часов.
По нормативам, первично снег и сколы льда с тротуаров надо сгребать в
Вывоз уже очищенного с тротуара снега из лотковых зон считается в законах делом не первостепенной важности. На это по нормативам отводится очень широкий диапазон времени — до 9 дней (и даже до 12, если речь идет о второстепенных улочках в жилой застройке).
Особенно возмущает автомобилистов наличие таких снежных валов в зоне платной парковки. В силу бюрократической иерархии на сегодняшний день это едва ли не самые сложные с точки зрения норм уборки от снега участки. Ведь технически они находятся в ведении уже третьего комитета — комитета по транспорту. Но снег на них сгребают и дорожники, и жилищники. Однако в комитете по благоустройству «Фонтанке» подтвердили — когда заходит речь об уборке снега, это зона ответственности комблага.
С другой стороны, вопрос все еще остается довольно трудным и требует серьезных усилий со стороны чиновников, каждый из которых отвечает за свою зону ответственности: комитет по транспорту, по благоустройству и жилищный комитет. Перед этой зимой они разработали регламент межведомственного взаимодействия при уборке снега в зоне платных парковок.
«СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» сформирован и направлен в комитет по благоустройству перечень мест в зоне платной парковки, в которых допускается временное складирование снега. Такие места предусмотрены на всех улицах зоны ЕГПП в Адмиралтейском и Центральном районах. В соответствии с регламентом, комитет по благоустройству организует работу по вывозу снега с мест временного складирования в срок не более 48 часов, — рассказали «Фонтанке» в ГЦУП. — При этом определено, что за сутки до начала уборки комитет по благоустройству и жилищный комитет направляют в ГЦУП адресный план-график планируемых уборочных работ, требующих освобождения территории ЕГПП от припаркованных транспортных средств. Переданная в ГЦУП информация заблаговременно доводится до автовладельцев посредством приложения «Парковки Санкт-Петербурга» (рассылка push-уведомлений) и путем ее размещения на официальном интернет-сайте учреждения».
Ну и отдельно стоит отметить, что даже такой, казалось бы, четкий и понятный регламент нередко оказывается в тупике. К примеру, ТСЖ нанимают альпинистов, чтобы почистить крышу от снега. Синхронизация таких работ со всем остальным вроде бы логичным алгоритмом уборки снега в Петербурге пока задача почти неразрешимая. Снег с крыш оказывается на только что почищенных участках и на придомовой территории (жилком), и на тротуарах и проезжей части (комблаг), и в карманах и на платных парковках (комтранс).
Отреагировать на это все три ведомства немедленно не могут не только потому, что это не входит в их обязанности, но и потому, что каждый действует по собственному графику, и отвлечение техники на такие «авральные» работы даст сбой по цепочке всей очереди уборки и вывоза снега. С другой стороны, ТСЖ и частным УК тоже почти невозможно предугадать, когда городские службы будут убирать «низ», — им просто не к чему подстраиваться. А вот очищать крыши и сбивать сосульки они и правда обязаны, тут никуда не деться.
Петербуржцам же остается запастись терпением и ждать весны. Проверено — работает.
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»