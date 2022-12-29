Убирайтесь! Как заставить чиновников вывезти снег

«Фонтанка» разобралась, кому звонить и писать, чтобы снег вывезли: из двора, с тротуара, с проезжей части и др. Как оказалось, за это все отвечает множество разных инстанций, и выбрать правильную, чтобы вас не отфутболили, порой бывает нелегко.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Очередной снежный заряд накрыл на этой неделе город, сильно подпортив благостную картину «выдраенного» и «вычищенного» города, так впечатлившую Александра Лукашенко.



Беда для простого горожанина в том, что городские службы работают (надо отдать должное) по своему собственному графику и по своим нормативам. И до конкретного двора, тротуара или дворового проезда очередь может доходить очень долго. А при определенных условиях не дойти вовсе — например, если этого объекта нет в чиновничьих списках. Такие примеры есть.



Тогда инициативу приходится брать в свои руки. Опыт показывает, что жалобы и настойчивые просьбы работают. Главное, жаловаться и просить правильных людей. А вот как определить, кто отвечает за конкретное заваленное снегом место, «Фонтанка» и разбиралась.



Итак, сперва давайте решим, о каком конкретно месте идет речь.

Двор

Двор двору рознь. Если конкретная территория относится к вашему общедомовому имуществу, то и убирает ее по умолчанию ваша управляющая компания. Если не входит — возможны варианты. Чаще всего внутриквартальные территории общего пользования тоже содержат местные жилищники по отдельным контрактам, но надо помнить: то, что вам кажется общим двором, может быть частной собственностью каких-то предпринимателей. Как нетрудно догадаться, если обратиться к кому-то не тому, вам придет отписка, что вы не по адресу. Так что давайте сперва подготовимся.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В любом случае начать надо с поиска обслуживающей ваш дом организации. Чиновники рекомендуют искать ее тут — в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Переходите на вкладку «Поиск организации по адресам обслуживаемых домов» и вводите адрес нужного дома. Кроме, собственно, названия управляющей компании, мы увидим и номер телефона, по которому с ней надо связываться.



Еще один вариант — менее технологичный — возьмите квитанцию за квартплату и внимательно изучите ее. Далеко не все это делают, ограничиваясь лишь изучением размера платы, а ведь в ней также есть название вашей УК или ТСЖ и почти наверняка — актуальные телефоны для связи. Как минимум — бухгалтерии. А дальше уже, как говорится, язык до дворника доведет.

«Есть определенный регламент. Закончился снегопад, дворник выходит максимум через полчаса, иногда и в 5 утра или, может, даже еще во время снегопада. Он сразу же первично расчищает подходы к парадным и к контейнерным площадкам, — объясняет глава ЖКС № 2 Петроградского района Валерий Разгулов. — А вот дальше начинается этап механизированной уборки, а потом — вывоз. Механизированная уборка также может быть щетками или уже ковшом, если снега выпало много. Если идет уборка щетками, получаются валы, дальше их надо собрать в кучи перед вывозом. Естественно, во всех дворах за 30 минут все не убрать».



Жилищники подчеркивают, что обязаны убирать всю подведомственную им муниципальную территорию. Однако норматив распространяется лишь на первичную расчистку дорожек — дворниками, а также на уборку межквартальных проездов техникой — 3 часа. Убирать снег во дворах они тоже обязаны, но нормативы здесь четко не прописаны. Просто должны и все. При этом, по правилам, снег высотой менее 10 см во дворах не считается обязательным к уборке и вывозу.

В какой двор техника зайдет первой, а в какой — последней, четкого графика нет. Но в ЖКС № 2 на Петроградке обещают, что будут внимательно прислушиваться к просьбам горожан и по мере возможностей идти им навстречу.



Почти наверняка все, что во дворе, относится к ведению ЖКС, ТСЖ или УК, но могут быть варианты. К примеру, частная территория.

Скорее всего, о таком вам скажут в вашей управляющей компании, и тогда придется уже обращаться к владельцу земли и добиваться от него очистки и уборки снега. Если нет, можно попробовать поискать через Публичную кадастровую карту Росреестра. Как минимум найти кадастровый номер этого участка, а потом, если получится, — найти как заказать выписку из Росреестра и определить по ней владельца. Таких сервисов в Интернете много, и сама выписка стоит не очень дорого.

С некоторой долей вероятности можно предположить, что раз частной землей пользуются все и не задумываются об этом, на право собственности на нее наложен публичный сервитут, то есть владелец обязан обеспечивать свободный доступ к ней. В этом случае надо смотреть, что входит в это ограничение прав. Ну а дальше — убеждать владельца потратить деньги на уборку снега.



В теории, рассказывают в комитете по благоустройству, обязанность по содержанию своего имущества закреплена в ст. 210 Гражданского кодекса. К ней и надо апеллировать в разговоре с землевладельцем. Если он откажется, а вы человек принципиальный, — вам в суд. Хотя нетрудно догадаться, что к тому времени, как суд примет решение, снег уже растает сам. Ну и плюс процедура принуждения владельца исполнить такое решение может поставить приставов в тупик. Ведь он может оказаться не менее принципиальным человеком, чем вы. Так что наилучший совет в этом случае — все же договариваться по-хорошему.

В любом случае, если договориться с непосредственными исполнителями уборки дворов от снега не получается, надо жаловаться выше.

Уборку придомовых территорий курирует жилищный комитет Петербурга. Жаловаться ему надо по номеру 409-73-78.



Есть еще вариант — пожаловаться районным властям. В каждом из районов есть горячая линия:

Адмиралтейский — 316-00-50

Василеостровский — 323-63-07

Выборгский — 596-31-51, 295-31-46

Калининский — 576-99-01

Кировский — 252-00-21

Колпинский — 576-96-00



Красногвардейский — 227-43-64

Красносельский — 736-86-02, 576-13-00

Кронштадтский — 311-20-16

Курортный — 437-10-02

Московский — 388-36-55, 576-88-39

Невский — 417-39-22

Петроградский — 576-51-97, 232-65-62, 576-50-00

Петродворцовый — 450-66-26

Приморский — 430-42-48

Пушкинский — 417-45-26

Фрунзенский — 709-61-70

Центральный — 274-23-10

Ну и не забывайте — скоро все изменится. В ближайшие полгода дворы будут отдавать на содержание жилищным агентствам в каждом районе — вот им и придется отдуваться.

Улица

Чиновники видят строгий и стройный порядок в вопросе о том, кто что убирает на тротуарах и проезжей части. Однако реальная жизнь показывает, что ситуации бывают очень разные, и не все они описываются законами и регламентами.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В теории все дороги и тротуары должны чиститься техникой подрядчиков, взявшихся по заказу комитета по благоустройству содержать улицы. Правда, есть нюанс. Дорожные предприятия чистят только те улицы, что есть в официальном перечне, описанном в постановлении № 300 . Проверьте, если ваша проблемная дорога там перечислена, смело можно требовать ее уборки. Если нет — единственное, что можно посоветовать, пожаловаться на городском портале «Наш Санкт-Петербург». Дорожных компаний, убирающих снег с улиц, не так много:

СПб ГУДП «Центр» (Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Петроградский, Фрунзенский, Центральный и левый берег Невского района) —775-03-60

СПб ГУДП «Путь» (Кировский и Красносельский районы) — 400-07-06

СПб ГУДСП «Курортное» (Курортный и Кронштадтский районы) — 432-60-94

СПб ГУДСП «Петродворцовое» (Петродворцовый район) — 607-46-54

ОАО «Коломяжское» (Выборгский и Приморский районы) — 430-23-11

АО «Автодор» (Колпинский и Пушкинский районы) — 994-39-44

АО «Автопарк № 7 «Спецтранс» (Красногвардейский и Невский (правый берег) районы) — 8-921-907-61-38



ООО «СП «Северное» (Калининский район) — 244-75-00

У них есть также свои нормативы уборки улиц, в зависимости от их категорий. Их шесть, от магистралей непрерывного движения до второстепенных улиц в жилой застройке. Что будут убирать первым — понятно. Кстати, на тротуарах допустимым и необязательным для уборки считается снег высотой 5 см (ГОСТ Р 50597–2017).



Борьба с гололедом на тротуарах — это тоже зона ответственности подрядчиков комитета по благоустройству. В ГОСТе все тротуары делятся на три категории в зависимости от загруженности (от «свыше 250 человек в час» до «менее 100 человек в час»). Ну и срок устранения «скользкости» (да, это у них так называется) — от 12 до 24 часов.



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По нормативам, первично снег и сколы льда с тротуаров надо сгребать в т. н. лотковые зоны, если проще, то на проезжую часть, но с краешку. И вот тут начинается конфликтная ситуация номер один. Как правило, этим краешком оказываются карманы, которые в обычное время используются для парковки. Автолюбители, естественно, злятся, полагая, что дорожники плохо выполняют свою работу. Тогда как по нормативам это, что называется, «не баг, а фича». То есть это так и должно быть.



Вывоз уже очищенного с тротуара снега из лотковых зон считается в законах делом не первостепенной важности. На это по нормативам отводится очень широкий диапазон времени — до 9 дней (и даже до 12, если речь идет о второстепенных улочках в жилой застройке).

Особенно возмущает автомобилистов наличие таких снежных валов в зоне платной парковки. В силу бюрократической иерархии на сегодняшний день это едва ли не самые сложные с точки зрения норм уборки от снега участки. Ведь технически они находятся в ведении уже третьего комитета — комитета по транспорту. Но снег на них сгребают и дорожники, и жилищники. Однако в комитете по благоустройству «Фонтанке» подтвердили — когда заходит речь об уборке снега, это зона ответственности комблага.



С другой стороны, вопрос все еще остается довольно трудным и требует серьезных усилий со стороны чиновников, каждый из которых отвечает за свою зону ответственности: комитет по транспорту, по благоустройству и жилищный комитет. Перед этой зимой они разработали регламент межведомственного взаимодействия при уборке снега в зоне платных парковок.



«СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» сформирован и направлен в комитет по благоустройству перечень мест в зоне платной парковки, в которых допускается временное складирование снега. Такие места предусмотрены на всех улицах зоны ЕГПП в Адмиралтейском и Центральном районах. В соответствии с регламентом, комитет по благоустройству организует работу по вывозу снега с мест временного складирования в срок не более 48 часов, — рассказали «Фонтанке» в ГЦУП. — При этом определено, что за сутки до начала уборки комитет по благоустройству и жилищный комитет направляют в ГЦУП адресный план-график планируемых уборочных работ, требующих освобождения территории ЕГПП от припаркованных транспортных средств. Переданная в ГЦУП информация заблаговременно доводится до автовладельцев посредством приложения «Парковки Санкт-Петербурга» (рассылка push-уведомлений) и путем ее размещения на официальном интернет-сайте учреждения».



Ну и отдельно стоит отметить, что даже такой, казалось бы, четкий и понятный регламент нередко оказывается в тупике. К примеру, ТСЖ нанимают альпинистов, чтобы почистить крышу от снега. Синхронизация таких работ со всем остальным вроде бы логичным алгоритмом уборки снега в Петербурге пока задача почти неразрешимая. Снег с крыш оказывается на только что почищенных участках и на придомовой территории (жилком), и на тротуарах и проезжей части (комблаг), и в карманах и на платных парковках (комтранс).

Отреагировать на это все три ведомства немедленно не могут не только потому, что это не входит в их обязанности, но и потому, что каждый действует по собственному графику, и отвлечение техники на такие «авральные» работы даст сбой по цепочке всей очереди уборки и вывоза снега. С другой стороны, ТСЖ и частным УК тоже почти невозможно предугадать, когда городские службы будут убирать «низ», — им просто не к чему подстраиваться. А вот очищать крыши и сбивать сосульки они и правда обязаны, тут никуда не деться.



Петербуржцам же остается запастись терпением и ждать весны. Проверено — работает.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»