«Выдраен город». Лукашенко в восторге от уборки снега в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно высоко оценил качество уборки Петербурга от снега. Он заявил, что город «выдраен», «вычищен».



«И за Питер спасибо, за то, что вчера показали. На меня он произвел потрясающее впечатление. Мне просто обидно за чистоту стало — приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы «подтянулись». Даже не чувствуется, что здесь зима — настолько вычищен, выдраен город, доведен до ума… Ну, я восхищаюсь уже несколько лет тем, что сделано в Санкт-Петербурге», — цитирует 27 декабря РИА Новости беседу Лукашенко с президентом Владимиром Путиным в Петербурге.