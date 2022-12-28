Сон в летнюю ночь. Трагедия о педофилии, которой не было

Фото: Александр Подгорчук/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Следствие больше полугода искало доказательства причастности петербуржца к сексуальному насилию над 5-летней внучкой. Дело держалось на интимном моменте, который продиктовала мать.

Добросовестным заблуждением, а не заведомо ложным доносом счёл Следственный комитет заявление петербурженки о педофильских наклонностях свёкра. Семейная пара, отбившаяся от обвинений, видит за наветом радикальное решение квартирного вопроса.



Николаю 63 года. Летом 2021-го он попал под следствие по статье о насильных действиях сексуального характера в отношении внучки. Это от 12 до 20 лет лишения свободы. Заявление написала невестка, указавшая, что девочка стала объектом тактильного внимания деда, будто бы запустившего палец под пижамные штаны.



Из показаний следует, что в начале июня её обеспокоило более сильное, чем обычно, покраснение в области половых органов дочери, только вернувшейся после выходных у бабушки с дедушкой. Ответ на вопрос, а не трогала ли себя, должен был огорошить. «Это Коля», — ретранслируют следователю слова ребёнка.



Колей, как утверждает заявительница, дочь называет деда. Сам он настаивает, что от внучки такого обращения не слышал, от невестки — да. Подтверждение без труда находит среди хранящихся в телефоне видео. На них светловолосая девочка поздравляет с праздником дедушку, она же на катке, детской площадке зовёт: «Деда-а-а!».

Замешательство матери, услышавшей мужское имя в максимально подозрительном контексте, продлилось недели две. Доверить дочь дедушке с бабушкой на следующие выходные это не помешало. Ремонт в спальне, которую обычно занимала маленькая гостья, и перспектива делить единственный диван не смутили.



20 июня она повторила вопросы о том, кто и где трогал, вооружившись диктофоном. Ребёнок говорит, что «Коля снял штаны, а потом надел», «мы лежали, я спала, просила ноги погладить, а он вот здесь вот трогал». Запись едва ли можно назвать обличительной, если опустить пояснения матери. По её словам, в этот момент дочь показывала между ног.

В результате в правоохранительных органах услышали примерно следующее: из-за ремонта бабушка спала на матрасе, дед вместе с внучкой — на диване. Там он якобы стянул с девочки пижаму и один раз коснулся пальцем в области половых органов. Но сначала аудио включали в другом кабинете.



23 июня запись и молодых родителей слушала психолог. «Маловероятно, что могла придумать», — сделала вывод она. Через три дня пара была у специалиста вместе с дочерью, та заключила: возможно, имели место манипуляции сексуального характера. Насилия не было, зато есть нетипичный для возраста интерес к половым органам. Возможно, видела или трогала чужие. При этом отмечено, что, если бы обнажённую натуру демонстрировали с регулярностью, например, в семье, то ребёнок, скорее, воспринимал бы это как данность.



Между приёмами успели поставить в известность «Колю».

«Стою на коленях — мебель собираю, и звонит сын. Голос металлический: «Подаём на тебя заявление, хочу чтобы ты был в курсе», — вспоминает Николай. По его словам, оправдаться или разобраться шанса не было: сын оборвал разговор и общение. Интересующимся родственникам на протяжении всего следствия в подробностях тоже отказывал: мол, третьи лица разберутся.

Сразу сказать жене Николай не смог. Звонок показался такой несусветной глупостью, после которой впору трезветь и извиняться за плохую шутку. Извинений услышать не довелось до сих пор.



В июле СК проводил доследственную проверку, 30 августа следователь из Калининского района возбудил дело. Жене Николая после известий пришлось вызывать скорую.

Ему, можно сказать, ещё повезло: не держали двое суток в ИВС, не требовали ареста. Пришлось наслушаться про тяжесть статьи, перспективы педофилов, Москву, которая всё контролирует, и «сейчас закроем». Впрочем, с тем, что имелось, следствие в суд не пошло, меру пресечения подозреваемому не избирали. Но на допросах, говорят, не щадили:



«Первый следователь вёл себя так, будто сразу знал: я виновен. Ни чувства сострадания, ни такта. Всё с ухмылочкой. По пять часов допрашивал. Я-то выдерживал, а жену увозили».

Особенно сложно ей давалась интимность вопросов. Посторонний мужчина спрашивал о таком стыдном, что могла только показывать.

Супруги полагают, что причину уголовного преследования нужно искать в квартире в Калининском районе. Двушка сейчас радует свежим ремонтом: светлые стены, картины, бюстик Пушкина на столе. Жильём семья владела долями. После того, как родители расплатились за обучение сына в Академии русского балета имени Вагановой, единственным владельцем по документам стал Николай. Говорят, молодую жену заметно озадачило отсутствие у мужа доли, а обсуждение доходило до скандалов.



По словам пенсионеров, после свадьбы детям некоторое время снимали жильё, подарили машину на 25-летие сына. Потом молодые уже с ребёнком перебрались в пригород, благодаря наследству невестки приобрели собственную студию. Она устроилась администратором, он — артист вспомогательного состава балета, есть своя танцевальная студия.

Привозить внучку начали с трёх лет. Бабушка взялась за обучение: водила на гимнастику, фортепиано, учила читать и писать. Альбом для занятий — то немного, что осталось. На форзаце обведённая ладошка, имя и возраст — 3 года 9 месяцев и 3 дня.

С детским садом не сложилось, зато девочка была частой гостьей балетного закулисья.

«Сын везде её с собой брал: на бокс, в раздевалку… В старом театре их две: левая сторона женская, правая мужская. И вот маленькая девочка была в мужской. Они там переодеваются, ну вы понимаете, мужчины. Звонила нам как-то оттуда — папы нет, страшно. Говорили с ней, чтобы не боялась. Или вот было: он идёт в туалет — она бежит с ним. Я говорю: стой, так же нельзя. А он её запускает», — изумляются нравам бабушка с дедушкой.



Присутствие девочки в мужской раздевалке, где можно насмотреться всякого, тревожило и знакомых по Академии Вагановой. Опасениями делились в переписке, но родители ребёнка их, очевидно, не разделяли.



Последний раз внучку не на фото из соцсетей видели 13 июня. Прощались стандартным вопросом о том, когда приедет снова.

«Вздохнула так: «Теперь не скоро». Я мимо ушей пропустил, а когда всё завертелось, понял: вот же когда сказала», — рассказывает Николай. Заодно вспомнилось, как сын неожиданно захотел скопировать архив с фото-видео за все годы балетного обучения. — «Хотел свою историю забрать, уже была подготовка. Ещё удивился, что они так дружелюбны в последнее время, внучку чаще привозили. Но они не знают нашего уклада. Думали, что я с ней спал. Потому что, если спросить, с кем спишь, она скажет: с дедушкой».



По его словам, во время ремонта с ним и мультиками девочка засыпала на матрасе. Сразу после её перекладывала к себе на диван бабушка. Сама она добавляет, что ребёнок не всегда просыпался, даже когда хотел в туалет. Так что порой женщина трогала её, проверяя сухость, и при необходимости переодевала во сне.

От полиграфа Николай отказался по настоянию жены, отработавшей своё в больницах. В сентябре бронхиальная астма мужчины потребовала очередного курса лекарств и флюорографии. Медики обнаружили опухоль непонятного происхождения. После череды обследований Николая госпитализировали и отрезали часть правого лёгкого — оно, как говорит, было всё в язвах. Зато сейчас столько металла — Терминатор, шутит он.

Причину так и не установили: как появилось, так внезапно и прошло. Нарушение иммунной системы на фоне стресса, объясняет супруга.



Николай, работавший водителем-администратором и возивший в том числе детей руководства, вынужден был уволиться. Из-за его болезни предварительное следствие на три месяца ставили на паузу, в марте этого года оно было возобновлено.

После больницы за дело взялась лейтенант юстиции Петрова.

«Новый следователь, девушка, сразу сказала: хочу разобраться. Послала меня на экспертизу, устроила очные ставки, ещё раз психолога вызвала, другого. Самое страшное, что ребёнка обследовали. Всё ведь обследовали… Какую травму ей нанесли!», — ужасается дедушка. Реакцию внучки на белые халаты знают не понаслышке — водили прокалывать уши по просьбе родителей.



Заключение экспертов о том, что особенности строения и размеры органов девочки, которой шёл шестой год, исключают проникновение даже пальца без повреждений (а их не обнаружили ни на коже, ни на слизистых), было готово ещё на стадии проверки.



На октябрьском допросе девочка говорила: «Мама спросила, трогал ли меня дедушка». Выходило, что трогал и именно между ног. Клинический психолог зафиксировала, что та спокойна, легко идёт на контакт, но во время разговора искала глазами маму, ждала подсказок и отвечала на вопросы так, как предлагали отвечать. Среди прочего отмечена склонность к внушению со стороны вызывающих доверие людей.

На повторном допросе, в мае этого года, о сексуальных манипуляциях девочка уже ничего пояснить не могла. Зато сказала, что дедушка не делал плохого, ни за что не трогал. Скучает и без него, и без бабушки, но мама по какой-то причине общаться не разрешает. Имя «Коля» не прозвучало. Только дед и дедушка, тон исключительно положителен.

Опрошенные следствием родные, друзья семьи и работодатель Николая — всего девять человек — единогласно заявили: не мог, не в его характере. Невестку назвали капризной и двуличной, её мужа — добрым и порой мягкотелым. Такие же характеристики сыну и его жене дала мать.



Экспертиза подтвердила: достоверных признаков нарушений психосексуального развития и расстройства предпочтений вроде педофилии у подозреваемого не выявлено. Были опрошены психологи, к которым успела обратиться пара, привлечённые специалисты подробно разбирали причины появления детских покраснений.

В июле этого года дело прекратили. СК не нашёл состава преступления в действиях фигуранта. Девочка в силу возраста и сонного состояния могла заблуждаться и перепутать дедушку с трогавшей её бабушкой. В постановлении отмечено, что её показания постоянно меняются, а все якобы противоправные действия мужчины описаны невесткой. Та, как заключила следователь, тоже заблуждалась — добросовестно. Квартирные претензии на допросах пара отрицала.

Николай получил право на реабилитацию. Калининский райсуд в конце ноября зарегистрировал заявление о компенсации. Оно скромное. После почти года с клеймом на репутации мужчина просит возместить потраченное на адвоката, больницы и недополученную зарплату. В случае удовлетворения финансовое бремя ляжет на Минфин.



Моральные страдания пожилые супруги попытались компенсировать, выписав сына из квартиры, а потом и лишив наследства. С невесткой жаждут встретиться в суде:

«Такие вещи оставлять нельзя, это даже не свинство, это бесчеловечно. Мы лишились сына и внучки, они — наследства. Все узнали, что у нас случилось. А что со мной сделали? Я от детей шарахаюсь. Погладить по голове, взять за руку — для меня это уже проблема».

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

Справка:

К делам о секс-насилии СК не всегда подходит с осторожностью. В 2019 году суд вынес оправдательный приговор учителю физкультуры Виктору Хлупину, который провёл под стражей больше года с той же 132-й статьёй. Судья пришёл к выводу, что следователь вынуждала школьницу лгать, проигнорировав показания Хлупина. Позже решение было отменено, процесс начали заново — Хлупин умер под следствием.



Следователь вела ещё несколько сомнительных дел с участием детей-потерпевших.