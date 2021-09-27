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В Петербурге под следствием умер физрук, которому отменили оправдательный приговор по статье о педофилии

Красносельский райсуд Петербурга прекратил уголовное дело школьного учителя Виктора Хлупина, обвиняемого в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Мужчину подвело здоровье.

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«Дело прекращено в связи со смертью обвиняемого», — сообщает объединённая пресс-служба судов 27 сентября. Судя по картотеке, судебное разбирательство длилось с марта прошлого года. Производство прекращено 13 сентября. По информации «Фонтанки», Хлупин умер от коронавируса.

Адвокат Игорь Алипа добавил редакции, что во время повторного рассмотрения своего дела фигурант был ограничен подпиской о невыезде.

Хлупину, работавшему педагогом в 375-й школе, вменяли насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия (часть 4 статьи 132 УК). Санкция предусматривает до двадцати лет лишения свободы.

В октябре 2019 года Красносельский районный суд оправдал 61-летнего физрука, признав непричастным к преступлению. Хлупин провёл под стражей больше года и ещё два месяца — под домашним арестом.

Уголовное дело держалось на рассказе об интимной сцене в подсобке между Хлупиным и девятилетней девочкой. Эксперты заключили, что описание слишком взрослое для возраста ребёнка. Позднее мать девочки созналась, что показания диктовала следователь.

В феврале прошлого года горсуд отменил оправдательный приговор и отправил дело Хлупина на новое рассмотрение.

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Комментарии (7)

Хорошъ
"Позднее мать девочки созналась, что показания диктовала следователь. " -- вот это да!
Noisymouse
Что значит "закрыто в связи со смертью"? А реабилитировать имя оболганного человека кто будет, дядя Пушкин? Или одна надежда - что девахе-"следователю" и маменьке, возможно, через ту же девочку, которую они разменной монеткой сделали, прилетит бумеранг?
Kent_5e4ce28898395
И кто теперь ответит за смерть человека?
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