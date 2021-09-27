В Петербурге под следствием умер физрук, которому отменили оправдательный приговор по статье о педофилии

«Дело прекращено в связи со смертью обвиняемого», — сообщает объединённая пресс-служба судов 27 сентября. Судя по картотеке, судебное разбирательство длилось с марта прошлого года. Производство прекращено 13 сентября. По информации «Фонтанки», Хлупин умер от коронавируса.



Адвокат Игорь Алипа добавил редакции, что во время повторного рассмотрения своего дела фигурант был ограничен подпиской о невыезде.



Хлупину, работавшему педагогом в 375-й школе, вменяли насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия (часть 4 статьи 132 УК). Санкция предусматривает до двадцати лет лишения свободы.

