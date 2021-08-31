Петербуржец, понянчившись с пятилетней внучкой, стал фигурантом дела о сексуальном насилии

Следственный комитет выясняет детали отношений, которые связывают немолодого жителя Калининского района Петербурга с маленькой внучкой. Мать девочки уверена, что внимание к её ребёнку вышло за границы дозволенного.
Как стало известно «Фонтанке» 31 августа, накануне в следственном отделе СК по Калининскому району возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней. Под подозрением её 61-летний дедушка, заявление на которого месяц назад написала мать девочки.
Со слов женщины, её пятилетняя дочь гостила в квартире дедушки и бабушки — родителей мужа — в середине июня и тогда же подверглась насилию со стороны пенсионера. Следователи провели проверку, результатом стало возбуждение уголовного дела. Подозреваемый пока не задержан.
Молодая семья тесно связана с танцами. Мать девочки получала хореографическое образование, отец выступает и даёт уроки балета.