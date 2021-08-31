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Петербуржец, понянчившись с пятилетней внучкой, стал фигурантом дела о сексуальном насилии

Следственный комитет выясняет детали отношений, которые связывают немолодого жителя Калининского района Петербурга с маленькой внучкой. Мать девочки уверена, что внимание к её ребёнку вышло за границы дозволенного.

Как стало известно «Фонтанке» 31 августа, накануне в следственном отделе СК по Калининскому району возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней. Под подозрением её 61-летний дедушка, заявление на которого месяц назад написала мать девочки.

Со слов женщины, её пятилетняя дочь гостила в квартире дедушки и бабушки — родителей мужа — в середине июня и тогда же подверглась насилию со стороны пенсионера. Следователи провели проверку, результатом стало возбуждение уголовного дела. Подозреваемый пока не задержан.

Молодая семья тесно связана с танцами. Мать девочки получала хореографическое образование, отец выступает и даёт уроки балета.

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Комментарии (7)

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Извините, тварь, решила извести свекров, у балетных, как правило, в голове полный маразм.
Софья Рафаиловна
То, что сейчас преподы в школах, вузах и любых шарагах стали беззащитны от любой двоечницы, способной обвинить их в домогательствах, уже никого не удивишь. Любой мужчина, попытавшийся оказать помощь упавшей на улице девочке, также может загреметь за сексуальное домогательство. Но вот обвинять в этом родного деда - видимо, это только осваивается. И да, почти беспроигрышный вариант отдать недвижимость или хотя бы некоторую сумму денег, или просто кровь попортить свекру.
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