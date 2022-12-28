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    Мишустин заявил, что в ближайшие годы выпуск автомобилей в России увеличится вдвое

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    Выпуск автомобилей в России в ближайшие два-три года будет увеличен в два раза. Это предполагает стратегия развития автомобильной промышленности до 2035 года, заявил 28 декабря премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

    По его словам, основные усилия при реализации стратегии будут направлены на научные исследования, разработку и организацию производства необходимых компонентов и систем.

    Ранее «Фонтанка» писала о планах по восстановлению производства на петербургском заводе Nissan, отданном японским концерном Минпромторгу за 1 евро. Без китайских партнеров здесь не обойдется.

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