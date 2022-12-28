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    Суд приговорил к пожизненному заключению Тимура Бекмансурова за массовое убийство в пермском университете

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    Пермский краевой суд огласил приговор в отношении Тимура Бекмансурова, который в сентябре прошлого года открыл стрельбу по людям в пермском университете. Шестеро тогда погибли, еще около шестидесяти человек пострадали в той или иной степени.

    Как сообщает 28 декабря портал 59.ru, во время оглашения приговора Бекмансурову разрешили сидеть, так как при задержании он был ранен в ногу, а после пережил частичную ампутацию. Эксперты не диагностировали у Бекмансурова патологий психики и игровой зависимости.

    Молодого человека приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании морального и материального вреда на сумму более 23,3 млн рублей.

    Утром 20 сентября 2021 года на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по окружающим. Погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Нападавшего задержал сотрудник ДПС. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей. При задержании он получил ранение, из-за которого лишился части ноги.

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