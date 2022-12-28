Суд приговорил к пожизненному заключению Тимура Бекмансурова за массовое убийство в пермском университете

Пермский краевой суд огласил приговор в отношении Тимура Бекмансурова, который в сентябре прошлого года открыл стрельбу по людям в пермском университете. Шестеро тогда погибли, еще около шестидесяти человек пострадали в той или иной степени.



Как сообщает 28 декабря портал 59.ru, во время оглашения приговора Бекмансурову разрешили сидеть, так как при задержании он был ранен в ногу, а после пережил частичную ампутацию. Эксперты не диагностировали у Бекмансурова патологий психики и игровой зависимости.

