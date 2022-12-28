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    Демограф: Избыточная смертность в России приблизилась к 1000 человек в сутки

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    Демограф Алексей Ракша оценил избыточную смертность — увеличение показателя по сравнению с ожидаемой смертностью — в тысячу человек в день. И спрогнозировал итоги декабря и всего 2022 года.

    «Избыточная смертность в РФ (грипп) приблизилась к 1000 человек в сутки. За декабрь умрёт примерно 168 тысяч (речь об общей смертности. — Прим. ред.), а за 2022 год — 1,911 млн, при этом родится 1,295–1,302 млн», — написал Ракша 28 декабря в своём Telegram-канале.

    По данным Росстата, в январе — декабре 2021 года в стране умерли 2,445 млн человек, родились 1,4 млн. Почему умирают россияне — читайте на «Фонтанке».

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