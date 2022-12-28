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    Мантуров: IKEA хочет договориться с покупателями российского бизнеса до конца этого года

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    Шведская компания IKEA намерена прийти к соглашению с покупателем или покупателями российского бизнеса до конца 2022 года. Для проведения сделки нужно решение ФАС и согласие правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Об этом 28 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера — главу Минпромторга Дениса Мантурова.

    «Собственник с потенциальными покупателями договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава возможных покупателей. При этом IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями»,— сказал вице-премьер ТАСС.

    На данный момент переговоры с потенциальными покупателями продолжаются.

    СМИ писали, что на российские активы IKEA претендуют несколько компаний, в том числе торговые сети Hoff и «Твой дом».

    В августе IKEA объявила о намерении продать все четыре российских предприятия в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на этой неделе сообщал, что сделка по продаже фабрики в Новгороде находится на финальном этапе и может завершиться в первом квартале 2023 года.

    IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ «Мега», студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

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