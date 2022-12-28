Мантуров: IKEA хочет договориться с покупателями российского бизнеса до конца этого года

Шведская компания IKEA намерена прийти к соглашению с покупателем или покупателями российского бизнеса до конца 2022 года. Для проведения сделки нужно решение ФАС и согласие правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Об этом 28 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера — главу Минпромторга Дениса Мантурова.
«Собственник с потенциальными покупателями договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава возможных покупателей. При этом IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями»,— сказал вице-премьер ТАСС.
На данный момент переговоры с потенциальными покупателями продолжаются.
СМИ писали, что на российские активы IKEA претендуют несколько компаний, в том числе торговые сети Hoff и «Твой дом».
В августе IKEA объявила о намерении продать все четыре российских предприятия в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на этой неделе сообщал, что сделка по продаже фабрики в Новгороде находится на финальном этапе и может завершиться в первом квартале 2023 года.