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    Енотовидные собаки проснулись в пригороде Петербурга. Им показалось, что пришла весна

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    Оттепель разбудила енотовидных собак в пригороде Петербурга. Видеоловушка биолога Павла Глазкова в пригороде Петербурга зафиксировала пару зверьков, которые вылезли из норы и обследуют её окрестности. Фотографиями Глазков делится в своём канале «Каждой твари по паре» 28 декабря.

    «Съемка ночная, и это не случайно, ведь енотовидные собаки активны в темное время суток. Это семейная пара. Еще с осени звери образуют крепкие, стабильные пары и вместе погружаются в зимний сон», — рассказывает Павел Глазков.

    Енотовидные собаки относятся к семейству псовых и единственные из всех впадают в зимнюю спячку. Они могут ненадолго просыпаться во время оттепели, но с приходом морозов снова отправляются спать — или до весны, или до очередной оттепели. В Ленобласти обитает более 4,5 тысячи енотовидных собак, а на территории Петербурга зафиксирована только одна пара.

    В декабре в нашем регионе были и морозы, и оттепели. В последние дни похолодало, но в пятницу, 30 декабря, снова ожидается оттепель с дождями. «Фонтанка» провела опрос среди читателей о любимой зимней погоде. 12 % участников заявили, что предпочитают тёплую погоду, даже если будет идти дождь. Большинство проголосовали за снегопады с большими хлопьями.

    Фото:
    Каждой твари по паре/Павел Глазков

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