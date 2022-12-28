Енотовидные собаки проснулись в пригороде Петербурга. Им показалось, что пришла весна

Оттепель разбудила енотовидных собак в пригороде Петербурга. Видеоловушка биолога Павла Глазкова в пригороде Петербурга зафиксировала пару зверьков, которые вылезли из норы и обследуют её окрестности. Фотографиями Глазков делится в своём канале «Каждой твари по паре» 28 декабря.

«Съемка ночная, и это не случайно, ведь енотовидные собаки активны в темное время суток. Это семейная пара. Еще с осени звери образуют крепкие, стабильные пары и вместе погружаются в зимний сон», — рассказывает Павел Глазков.

Енотовидные собаки относятся к семейству псовых и единственные из всех впадают в зимнюю спячку. Они могут ненадолго просыпаться во время оттепели, но с приходом морозов снова отправляются спать — или до весны, или до очередной оттепели. В Ленобласти обитает более 4,5 тысячи енотовидных собак, а на территории Петербурга зафиксирована только одна пара.

