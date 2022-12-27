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    «Нет отопления сутки». Ремонт теплосети охладил батареи 30 зданиям в Московском районе

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    В некоторых домах Московского района «уже сутки нет отопления», рассказали «Фонтанке» 27 декабря очевидцы. Выяснилось, что там ремонтируют теплосеть — в зону ограничения попало 29 зданий.

    Работы идут с 14:30 у дома 16, корп. 1, по Московскому шоссе, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК». Теплоэнергетики планируют заменить 1,5 метра трубопровода — на это у них есть 13 часов.

    «Участок обнаружили в результате обследования камеры после парения, на место была вызвана диагностическая служба ТЭКа, которая определила характер дефекта. Горячее водоснабжение подается без ограничений», — отметили в предприятии.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о бедах жителей Василеостровского района — там пришлось померзнуть 130 домам.

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