«Нет отопления сутки». Ремонт теплосети охладил батареи 30 зданиям в Московском районе

В некоторых домах Московского района «уже сутки нет отопления», рассказали «Фонтанке» 27 декабря очевидцы. Выяснилось, что там ремонтируют теплосеть — в зону ограничения попало 29 зданий.
Работы идут с 14:30 у дома 16, корп. 1, по Московскому шоссе, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК». Теплоэнергетики планируют заменить 1,5 метра трубопровода — на это у них есть 13 часов.
«Участок обнаружили в результате обследования камеры после парения, на место была вызвана диагностическая служба ТЭКа, которая определила характер дефекта. Горячее водоснабжение подается без ограничений», — отметили в предприятии.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о бедах жителей Василеостровского района — там пришлось померзнуть 130 домам.