Экс-сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению

Мосгорсуд приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля к пожизненному лишению свободы за организацию двух убийств и хищение газа на 4,4 млрд рублей. Об этом 27 декабря сообщает ТАСС.

На пожизненном наказании настаивало гособвинение и требовало назначить им штраф в размере 1 млн рублей.

Корреспондент RTVI передает, что Арашуковы будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Суд учел роль подсудимых, отметив, что, как личности, они «представляют опасность для общества».