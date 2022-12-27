    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -8

    3 м/с, ю-в

    755мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd68.45eur72.62

    Экс-сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению

    3470
    11 комментариев

    Мосгорсуд приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля к пожизненному лишению свободы за организацию двух убийств и хищение газа на 4,4 млрд рублей. Об этом 27 декабря сообщает ТАСС.

    На пожизненном наказании настаивало гособвинение и требовало назначить им штраф в размере 1 млн рублей.

    Корреспондент RTVI передает, что Арашуковы будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Суд учел роль подсудимых, отметив, что, как личности, они «представляют опасность для общества».

    Вместе с Арашуковыми на скамье подсудимых, как пишет MSK1, оказались бывший первый замглавы управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов и бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев.

    Ранее присяжные признали шестерых подсудимых виновными в создании преступной группы и организации убийств главы молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.

    Бывшего сенатора Рауфа Арашукова задержали в январе 2019 года на пленарном заседании Совета Федерации. Он арестован по обвинению в причастности к двум убийствам общественных деятелей в 2010 году в Карачаево-Черкесии. Также ему вменяют участие в преступном сообществе, созданном его отцом, и давление на свидетеля.

    Его отец Рауль был задержан в Петербурге в тот же день, его обвиняют в создании преступной группы и хищении газа у «Газпрома» более чем на 30 млрд рублей.

    Уголовное дело в отношении других 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд Москвы.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close