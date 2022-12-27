Volvo отправил «Газель» аварийной службы в ограду набережной Фонтанки рядом с недавно возвращенными сфинксами

Аварийная служба попала в аварию в Адмиралтейском районе Петербурга днем 27 декабря. Машина вылетела на тротуар в паре метров от недавно отреставрированного сфинкса.

На пересечении набережной Фонтанки и Лермонтовского проспекта столкнулись легковой автомобиль Volvo и грузовая «Газель» аварийной службы, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Юрий. Судя по фото, «Вольво» получил удар в переднюю пассажирскую дверь, после чего «Газель» вылетела на тротуар, уткнувшись в гранитное ограждение набережной рядом со сфинксом. Напомним, что сфинксов на Египетский мост вернули после реставрации только 17 декабря.