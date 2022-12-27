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    Volvo отправил «Газель» аварийной службы в ограду набережной Фонтанки рядом с недавно возвращенными сфинксами

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    Аварийная служба попала в аварию в Адмиралтейском районе Петербурга днем 27 декабря. Машина вылетела на тротуар в паре метров от недавно отреставрированного сфинкса.

    На пересечении набережной Фонтанки и Лермонтовского проспекта столкнулись легковой автомобиль Volvo и грузовая «Газель» аварийной службы, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Юрий. Судя по фото, «Вольво» получил удар в переднюю пассажирскую дверь, после чего «Газель» вылетела на тротуар, уткнувшись в гранитное ограждение набережной рядом со сфинксом. Напомним, что сфинксов на Египетский мост вернули после реставрации только 17 декабря.

    У «Вольво» в результате ДТП сработала боковая подушка безопасности переднего пассажира. О пострадавших не сообщается. Движение на перекрестке, по данным «Яндекс.Пробок», сильно затруднено, но сейчас в городе в целом 9-балльные пробки, и в центре особенно плотно.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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