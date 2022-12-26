В Петербурге вновь нашли незаконные ёлочные базары

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели очередные рейды по работающим в городе ёлочным базарам. О подробностях проверок 26 декабря рассказали в пресс-службе Смольного.
Как сообщили чиновники городской администрации, проверяли места торговли новогодними деревьями сразу в нескольких районах Петербурга. В результате от незаконных ёлочных базаров освобождено 7 земельных участков общей площадью более 100 кв. м, изъято более 400 деревьев.
Несанкционированные сезонные торговые точки ликвидированы, в частности, на проспектах Просвещения, Большевиков и Авиаконструкторов, на Новосмоленской набережной, Долгоозерной и Гаккелевской улицах, Комендантском проспекте.
За реализацию товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговли, предусмотрена административная ответственность, напомнили в ККИ.
«Фонтанка» писала, что по итогам предыдущего рейда у торговцев было изъято 200 незаконных ёлок.
Напомним, что традиционные предновогодние ёлочные базары в Петербурге начали работать 20 декабря. Их адреса по всем районам можно посмотреть на «Фонтанке».