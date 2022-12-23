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    В Петербурге у торговцев изъяли около 200 незаконных ёлок

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    Сотрудники Смольного провели рейд по проверке ёлочных базаров сразу в нескольких районах города. Некоторые из них оказались незаконными.

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    Как сообщили 23 декабря в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, инспекторы составили на нарушителей протоколы по ст. 44 и 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях» (торговля в неустановленных местах и самовольное размещение элемента благоустройства). Порядка 200 незаконных ёлок в итоге изъяли и отправили на склад временного хранения.

    Напомним, что традиционные предновогодние ёлочные базары в Петербурге начали работать 20 декабря. Их адреса по всем районам можно посмотреть на «Фонтанке».

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