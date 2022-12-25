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    Мужчина в Ленобласти разозлился из-за громкой музыки и решил огнём выжечь квартиру с детьми

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    Две девочки, прыгнувшие из окна после поджога их квартиры в Приозерском районе Ленобласти, уже дома. После задержания подозреваемый в пиромании рассказал, что его так разозлило.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 25 декабря, 57-летний мужчина, вломившийся в квартиру в поселке Красноозерское, уверял, что подростки громко слушали музыку и мешали ему отдыхать.

    Отдыхал мужчина в субботу около шести, когда у него не выдержали нервы. Он сломал входную дверь и поджег с помощью «Сигнала охотника» коридор. В квартире в это время были две девочки, ученицы 8-го и 9-го класса. Они от испуга выпрыгнули из окна 3-го этажа. Их вовремя госпитализировали, а после оказания медпомощи отпустили. Также досталось соседке, которая побежала спасать девочек: ей злоумышленник брызнул из баллончика газом в лицо.

    После задержания мужчина в СК уверял, что не понимает, зачем это сделал.

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