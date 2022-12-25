Невменяемый в Ленобласти подпалил квартиру с детьми и обжёг соседке глаза. Подростки прыгали из окон

Пьяный мужчина намеренно устроил серьезный пожар в поселке Красноозерное Приозерского района Ленинградской области. Об этом 25 декабря сообщает 47news.



Инцидент произошел вчера около 18 часов на Школьной улице. В квартиру, где находились двое 15-летних школьников, кто-то начал ломать дверь. В итоге сломал, вылил в коридоре горючую жидкость и все поджег. На шум прибежала соседка, и мужчина залил ей лицо струей газа из баллончика.



Сотрудники МЧС и полиции успели приехать, пока пламя еще не охватило весь дом. Детей, по данным издания, они нашли под окнами: те прыгнули с третьего этажа, чтобы спастись от неизвестного и от огня. Один подросток получил травму.

