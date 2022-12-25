«Люди по праздникам запускают». СК показал квартиру под Петербургом, которую подожгли вместе с детьми

Следственный комитет показал квартиру, которую поджег в деревне Красноозерное злой пьяный сосед.
Как сообщает пресс-служба СК РФ 25 декабря, после ЧП в Приозерском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 57-летний задержанный мужчина во время допроса уверял, что совершенно не понимает, зачем это сделал. И уточнил, что стрелял из «Сигнала охотника». На вопрос следователя, занимается ли подозреваемый охотой, тот ответил отрицательно. А наличие у него ракетницы объяснил тем, что это новогодняя пиротехника. Показало следствие и то, что осталось от горевшей квартиры. Спойлер — жить в ней почти невозможно.
Как писало издание 47news, инцидент произошел вчера около шести вечера на Школьной улице. В квартиру, где находились двое 15-летних школьников, кто-то начал ломать дверь. А потом начался пожар. Испугавшись огня, подростки выпрыгнули из окна квартиры. Мальчик цел, девочка получила травму.