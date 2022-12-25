В метро Петербурга прорвало трубу с водой

В Петербурге в тоннеле на подъезде к станции метро «Международная» (пятая линия) из-за прорыва трубы 25 декабря образовалось небольшое «озеро». Фотографию опубликовал телеграм-канал «Мегаполис», очевидцы разглядели небольшой фонтан.
В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» сообщили, что прорыв трубы уже устранён. На движение поездов он не повлиял.
Масштабный сбой в петербургской подземке случился в пятницу, 23 декабря. В тоннеле между станциями «Сенная» и «Технологический институт» выявили техническую неисправность оборудования. Поезда несколько часов ходили с задержками, на некоторое время движение останавливали.