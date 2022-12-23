Утренние неполадки в метро устраняли между проездом составов. В подземке рассказали, когда полностью решат проблему

В ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали, с чем были связаны столь долгие работы по устранению утренних неполадок в метро.
Как сообщили в пресс-службе 23 декабря, после того, как на оборудовании в тоннеле между станциями «Сенная» и «Технологический институт» выявили техническую неисправность, на место отправили аварийные бригады. И при этом для того, чтобы восстановить движение каждому машинисту поезда нужно было дождаться команды непосредственно от диспетчера.
Осложняло восстановление работы и то, что работы проводились в тоннеле одновременно с движением.
Пока принято решение о возобновлении движения. А ночью специалисты продолжал работы в тоннеле у «Технологического института».
Задержки на синей линии метро начали в районе 10 утра. Сначала поезда следовали с увеличенным интервалом, но потом стали высаживать пассажиров на «Невском проспекте» со стороны «Парнаса», и на «Московской» со стороны Купчино.
Восстановили движение полностью лишь к половине второго дня.